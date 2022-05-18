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Официальная хроника
18 мая 2022  11:18

Путин выступит на пленарной сессии юбилейного ПМЭФ в очном формате

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Российский Президент Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. 

«Пока мы готовимся к тому, что он очно будет принимать участие в главной сессии, главной дискуссии питерского форума», — сказал Песков.

Он отметил, что какие-либо другие встречи будут планироваться по ситуации, однако подготовка идет. По словам Пескова, выступление на форуме по традиции будет весьма содержательным.

Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня 2022 года. Свое участие подтвердили свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

#Владимир Путин #ПМЭФ
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