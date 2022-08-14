Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву в воскресенье, 14 августа. В этот же день запланированы переговоры с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявлял, что данный визит и переговоры пройдут в понедельник, 15 августа.

Обсуждение коснется поставок российской нефти, энергоносителей и зерна (ожидается, что недавно принятое обнуление ввозных пошлин приведет к значительному росту товарооборота).

В конце июля в рамках проведения Всемирного конгресса татар Казань посетила делегация афганских татар, где в числе делегатов были представители бизнеса, заинтересованные в продукции татарстанских производителей (пшеница, мука, сахар, подсолнечное масло, бытовая химия, парфюмерия, соусы, кондитерская продукция, фармацевтика, нефтепродукты). Кроме того, делегаты ознакомились с проектом развития малой энергетики, которую презентовал им Татарстан.

Директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин даже предложил создать филиал «Татар-информа» в Афганистане.

После участия во Всемирном конгрессе татар в Казани делегация афганских татар была принята в Москве в Посольстве Афганистана в России временным поверенным в делах Афганистана Джамалом Насир Гарвалом.

Он высоко оценил работу представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Кабуле и поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за огромную поддержку афганцев в самый трудный, переходный период смены Правительства страны.