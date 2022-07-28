В Казань на съезд Всемирного конгресса татар прибыла делегация из Афганистана

Фото: ИА " Татар - информ"

В столицу Татарстана для участия в VIII съезде Всемирного конгресса татар прибыла делегация татарской общины Афганистана.

«Впервые мы приехали в Татарстан, испытываем только положительные эмоции. В Казани видна рука хозяина, город ухоженный и красивый, уникальная архитектура. Дорога до Казани у нас заняла больше двух дней. Сначала автобусом сутки добирались из Кабула до Герата. Еще сутки на автобусе добирались до Тегерана. Из Тегерана прилетели в Москву, а потом в Казань. В общей сложности на автобусах проехали порядка 1700 километров», — сообщил журналисту «Татар-информ» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Помимо участия в мероприятиях Съезда, в программу пребывания делегации вошли встречи с татарстанскими предпринимателями и бизнесменами.

«В Казань мы привезли семь делегатов. Среди них есть и представители бизнеса, которые хотят закупить продукцию татарстанских производителей: пшеницу, муку, сахар, подсолнечное масло, бытовую химию, парфюмерию, соусы, кондитерскую продукцию, фармацевтику, нефтепродукты. Также делегаты ознакомятся с проектом развития малой энергетики, которую презентуют им энергетики Татарстана», — поделился программой пребывания делегатов генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.