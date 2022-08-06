В Посольстве Афганистана в РФ приняли делегацию афганских татар — участников съезда ВКТ

В Москве времеменный поверенный в делах Афганистана Джамал Насир Гарвал встретился с делегацией афганских татар — участников VIII съезда Всемирного конгресса татар, который проходил в Казани.

Встреча проходила в московском посольстве Афганистана. Джамал Гарвал высоко оценил работу представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Кабуле и поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за огромную поддержку афганцев в самый трудный, переходный период смены Правительства страны.

В свою очередь делегаты рассказали о мероприятиях съезда Всемирного конгресса татар и поделились впечатлениями от поездки в столицу Татарстана.

Комментируя прошедшую встречу, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин отметил, что решение Правительства России об обнулении ввозных пошлин для продукции Афганистана несомненно даст положительный эфект для развития двухсторонних отношений.

«Мы ждем такого же решения со стороны афганского Правительства. Также нужно упорядочить работу с афганской стороной по выдаче виз. Это ускорит развитие торгово-экономического и культурного развития между двумя странами», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.