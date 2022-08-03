Представительство «Татар-информа» может появиться в Афганистане

В Афганистане можно создать представительство «Татар-информа», чтобы более детально и точно описывать жизнь местных татар. Такую мысль во время визита делегации татар из Афганистана в «Татмедиа» выразил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

«Мы можем организовать представительство „Татар-информа“ в Афганистане. Татар там много. Вы могли бы быть первоисточниками всей информации о них. Там работают другие иностранные информагентства, но сейчас они скованы сменой власти», — обратился он к заместителю генерального директора «Татмедиа» — главреду «Татар-информа» Ринату Билалову.

В ответ Билалов отметил, что это хорошая идея, и «Татар-информ» хотел бы и дальше активно участвовать в информационных процессах, связанных с татарами в Афганистане.

Более подробно о визите делегации из Афганистана в «Татмедиа» — в материале «Татар-информа».