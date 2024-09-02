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СВО 2 сентября 2024 09:56

«Делают невидимыми для вражеских БПЛА»: в Заинске сплели 300 масксетей

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«Делают невидимыми для вражеских БПЛА»: в Заинске сплели 300 масксетей
Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Волонтеры вносят огромный вклад в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Одним из важных направлений их деятельности является плетение маскировочных сетей. В Заинском районе Татарстана создано 20 пунктов по плетению сетей.

В команду волонтеров микрорайона Мирный входят неравнодушные местные жительницы серебряного возраста. Каждый день они приходят в пункт по плетению сетей.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

За два года волонтеры сплели около 300 маскировочных сетей. «В день плетем одну сеть 3 на 4 метра. Бывают нестандартные сети — 4 на 8 метров. Такие мы плетем два дня», — пояснила Гульфия Исмагилова.

Такие сети помогают технике и бойцам сливаться с окружающей средой, становясь невидимыми для вражеских беспилотников и снайперов. Каждая сеть требует кропотливой работы, но волонтеры не жалеют ни сил, ни времени.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Анне Мельниковой 66 лет, но ей не сидится дома. «Всем бойцам дай бог здоровья! Они нас защищают на передовой, а мы им помогаем, чем можем», — объяснила она свою мотивацию.

Готовые маскировочные сети доставляются на передовые позиции, где военнослужащие используют их для защиты себя и своих машин.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
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#спецоперация
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