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«Делают невидимыми для вражеских БПЛА»: в Заинске сплели 300 масксетей
Волонтеры вносят огромный вклад в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Одним из важных направлений их деятельности является плетение маскировочных сетей. В Заинском районе Татарстана создано 20 пунктов по плетению сетей.
В команду волонтеров микрорайона Мирный входят неравнодушные местные жительницы серебряного возраста. Каждый день они приходят в пункт по плетению сетей.
За два года волонтеры сплели около 300 маскировочных сетей. «В день плетем одну сеть 3 на 4 метра. Бывают нестандартные сети — 4 на 8 метров. Такие мы плетем два дня», — пояснила Гульфия Исмагилова.
Такие сети помогают технике и бойцам сливаться с окружающей средой, становясь невидимыми для вражеских беспилотников и снайперов. Каждая сеть требует кропотливой работы, но волонтеры не жалеют ни сил, ни времени.
Анне Мельниковой 66 лет, но ей не сидится дома. «Всем бойцам дай бог здоровья! Они нас защищают на передовой, а мы им помогаем, чем можем», — объяснила она свою мотивацию.
Готовые маскировочные сети доставляются на передовые позиции, где военнослужащие используют их для защиты себя и своих машин.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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