«Нет сомнений, Победа будет за нами»: бойцы из Татарстана о главной цели СВО

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Нельзя жить по принципу: моя хата с краю»

Многодетный отец из Набережных Челнов подписал контракт на военную службу. Вот уже полтора года боец с позывным Татарин на передовой. По его словам, позывной такой взял из патриотических побуждений, чтобы сразу обозначить, что он родом из Татарстана. Его лицо сегодня можно увидеть на баннерах, посвященных контрактной службе.

«Я — отец семерых детей. С самого начала, с 2014 года, когда началась эта ситуация, я наблюдал за ней, следил, сидел в телеграм-каналах. Когда уже началась СВО, в феврале 2022 года, я сразу подошел к жене и сказал, что хочу отстаивать, защищать интересы нашей Родины. Помочь нашему братскому народу. Я не сторонник этих фашистских идей. Поэтому надо все это вырубать на корню. И к осени с этой мыслью я ходил. Супруга видела все это, поэтому она смирилась, психологически была готова отпустить», — рассказал Татарин.

На тот момент в 2022 году младшему ребенку должен был исполниться один год. Татарин был в дороге.

К сожалению, он не увидел первые шаги ребенка, но в том есть определенная его личная жертва. «Пришлось жертвовать, но опять же скажу, нельзя жить по принципу: моя хата с краю», — рассуждает боец.

Татарин ни разу не пожалел, что поехал на СВО. «Там у тебя коллектив, друзья, братья — причем коллектив очень хороший. Наверное, там эти ребята роднее родных стали. С ними готов идти до победного, плечом к плечу», — говорит боец.

Командир военнослужащего очень бережет личный состав. У него большой опыт, сам родом из Киева.

«Ты же не просто Родину защищаешь, ты идешь отстаивать интересы. Вот у меня семья, немаленькая семья — это тоже мотивация. Я больше заинтересован, замотивирован защитить семью, свой родной город, республику, родителей, друзей. Да, это мой личный вклад в Победу. Да, небольшой. Из этих маленьких крупиц все и формируется», — убежден солдат.

Недавно Татарин приезжал в отпуск. Во время прогулки к нему подбежала девочка, подарила оберег. Ее мама Эльза тоже жена военнослужащего, они приехали на отдых в Татарстан из Сургута. «У нас папа тоже на СВО находится. Он сегодня едет в Сургут после госпиталя. У нас дочка сегодня увидела военнослужащего, она их считает героями, нашими защитниками. Мы познакомились с ним, она подарила ему браслет», — рассказала женщина.

«Я подарила солдату браслетик с надписью „успех“, чтобы он оберегал. Я считаю их героями, они нас спасают, они держат чистое небо над головой», — рассказала маленькая Элис, дочь военнослужащего из Сургута.

Бойца еще долго не хотели отпускать. Люди подходили, чтобы с ним сфотографироваться, поблагодарить за защиту, кто-то интересовался его военной службой.

Фото: из личного архива бойца

«Просто выполняем свою работу»

Уничтожив две воздушные цели противника, боец из Нурлатского района Антон Осипов не допустил поражения личного состава и техники прикрываемых войск. Когда в общем чате жителей Аксумлы опубликовали информацию о недавнем подвиге на спецоперации их земляка Антона, каждый испытал искреннюю радость и гордость за молодого офицера.

В семье он был младшим из троих сыновей, очень скромный и сдержанный. Учился хорошо, поэтому никто и не удивился, когда он поступил в Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) по специальности «испытание летательных аппаратов» при военной кафедре.

Окончил вуз и, подписав контракт с Минобороны, уехал служить в звании лейтенанта в Бийск Алтайского края. Оттуда его в феврале 2022 года отправили в зону СВО. С начала спецоперации он сопровождал военные эшелоны в Ростов, с 4 марта 2024-го неоднократно прикрывал командный пункт от воздушного нападения противника.

В конце июня — начале июля Антон находился в отпуске, познакомил родителей со своей любимой, а уже 13 июля гвардии лейтенант, начальник зенитного ракетного расчета, блестяще выполнив боевую задачу, попал в списки особо отличившихся бойцов СВО.

Фото: из личного архива бойца

При несении боевого дежурства в районе Авдеевки он обнаружил две воздушные цели, по траектории полета направляющиеся в сторону машин соседней огневой группы. По техническим параметрам определил тип целей реактивной системы залпового огня «Хаймарс», не растерявшись, произвел одновременный пуск двух ракет и уничтожил их с интервалом 8 секунд. Тем самым гвардии лейтенант осуществил прикрытие перемещения техники соседней огневой группы.

Благодаря высокому профессионализму, грамотному и уверенному руководству личным составом расчета, офицер спас не только боевую технику, но и жизнь боевых товарищей.

«Для меня не стало неожиданностью, что Антон стал военным. Ему с детства в семье привиты качества настоящего мужчины: мужественность, ответственность, тактичность, вежливость, доброта. Он не был отличником, но учился твердо на „4“ и „5“. Одинаково с уважением относился ко всем, кто был в его окружении, — делится классный руководитель Елена Колесникова. — Я их выпускала в 2018 году, и он по сей день присылает мне поздравления на День учителя и мои дни рождения. Достойный сын достойных родителей. И, что особо приятно, он умеет быть благодарным своим близким».

Фото: из личного архива бойца

«Не вижу ничего героического в том, что произошло 13 июля, просто выполняем свою работу, — говорит Антон Осипов. — Нам всем, конечно же, хочется, чтобы все это скорее закончилось, все герои вернулись домой живыми к своим семьям. У нас нет и тени сомнения, что победа будет за нами».

У Антона пока нет высоких боевых наград, но он добросовестно и высокопрофессионально делает свое дело – защищает интересы своего Отечества.

«Мы гордимся своим сыном. Несмотря на то, что всегда был тихим и скромным, он настойчиво шел к своей цели стать военным. Я его прекрасно понимаю и поддерживаю», — поделился отец бойца Сергей Осипов.

А мама Валентина Васильевна с огромным волнением присоединяется к словам мужа. «Ждем его с победой домой. День и ночь молюсь за него, за его боевых товарищей, за всех ребят, которые служат на СВО, независимо от их веры и национальности. Надеемся и верим, что все будет у них хорошо», — сказала она.

«Бабушки и дедушки, дети благодарили нас, целовали, плакали»

За выполнение боевых задач Раилю Хайруллову из Дрожжановского района РТ вручили Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу».

Он родился и вырос в селе Верхний Каракитян. После окончания местной школы поступил в Дрожжановский техникум отраслевых технологий. Получив диплом, отправился на службу в Вооруженные Силы РФ. Служил во Владивостоке, где получил звание сержанта.

Фото: предоставлено Ранилей Алиулловой

После возвращения из армии устроился на работу в мебельный цех, однако детская мечта быть военным не давала ему покоя. «Всегда хотел стать военным, ходить в форме мне казалось престижно. Уволился с мебельной фабрики и заключил контракт на военную службу. Бывали разные моменты, и я задумывался, как бы сложилась моя жизнь, если бы не заключал контракт. Но никогда не жалел о своем решении», — рассказал он.

Раиль с начала специальной военной операции и по сей день находится на территории ДНР и ЛНР.

«Повстречавшись с жителями оккупированных, потом уже освобожденных нами территорий, я понял, какую нужную задачу мы выполняем. Бабушки и дедушки, дети благодарили нас, целовали, плакали. Вот тогда я загордился своей профессией. Профессией защитника Родины», — признался контрактник.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей.