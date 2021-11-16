Дефицит бюджета Татарстана на 2022 год увеличен до 24 млрд рублей

Проект бюджета Татарстана на 2022 год подготовлен ко второму чтению с дефицитом более чем 24 млрд рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Как рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, доходы бюджета Татарстана на 2022 год составят 300 млрд 32,7 млн рублей, расходы — 324 млрд 46,4 млн рублей. Дефицит увеличится и достигнет 24 млрд 13,7 млн рублей.

«Увеличение дефицита бюджета связано в том числе с софинансированием федеральных средств, которые поступили», — уточнил докладчик.

Доходы бюджета республики на 2023 год запланированы в объеме 305,6 млрд рублей. Расходы — 327,2 млрд рублей, дефицит — 21,6 млрд рублей. Доходы бюджета Татарстана на 2024 год прогнозируются в сумме 312,9 млрд рублей, расходы — 333,8 млрд рублей, дефицит — 20,8 млрд рублей.

Парламентарии одобрили 511 поправок из 532 внесенных к законопроекту о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Из них от Кабинета Министров республики поступило 498 поправок, от депутата Хафиза Миргалимова — 21, от Комитета по бюджету, налогам и финансам — 13.

Поправки Правительства РТ были поддержаны депутатами комитета и будут внесены на ближайшее заседание Госсовета РТ. «Все поправки носят объективный характер, основываются на проекте федерального бюджета и нормативных правовых актах», — отметил Гайзатуллин.

Кроме того, 13 поправок парламентского комитета, которые носят редакционный характер и не несут изменений в показателях бюджета, также оказались одобрены. Депутат Хафиз Миргалимов свои поправки снял.

«Внесенные депутатом Миргалимовым поправки увеличивают доходы бюджета на 61,6 млрд рублей. Это очень большая сумма. Расходы — на 13,8 млрд рублей. Это в принципе меняет структуру формирования бюджета. Ряд вопросов, которые отразил депутат, уже попали в поправки Правительства республики и будут профинансированы», — пояснил председатель профильного комитета Леонид Якунин.

По его словам, структура бюджета построена таким образом, что, «предлагая изменить какой-то параметр, придется менять и промежуточные итоги». «В результате одна поправка влечет за собой еще минимум три — четыре поправки. По ряду поправок и предложений уже сегодня принимаются решения, даны поручения министерствам и ведомствам о проработке вопросов», — добавил он.

В подготовленных Правительством РТ поправках предусмотрены дополнительные средства на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, комплексное развитие сельских территорий, осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вознаграждение за классное руководство, стимулирование программ жилищного строительства, реализацию программ охраны водных объектов. Ранее эти вопросы поднимались при обсуждении законопроекта в первом чтении.

Законопроект о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов депутаты приняли в первом чтении на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва с дефицитом на следующий год 10,9 млрд рублей. Доходы бюджета Татарстана в 2022 году были запланированы в объеме 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей. Поправки к законопроекту принимались до 5 ноября.

Комитет будет рекомендовать Госсовету принять законопроект во втором и третьем чтениях.