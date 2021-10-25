Бюджет Татарстана на 2022 год принят в первом чтении с дефицитом 10,9 млрд рублей

Законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняли в первом чтении депутаты на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва. Дефицит республиканского бюджета на следующий год прогнозируется в размере 10,9 млрд рублей.

«Бюджет Татарстана на следующий год напряженный, но сбалансированный — насколько это возможно», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Доходы бюджета Татарстана в 2022 году запланированы в объеме 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей.

Как рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, поступление налога на прибыль в 2022 году составит 90,2 млрд рублей, налога на доходы физлиц в консолидированный бюджет — 93,4 млрд рублей, из них в республиканский бюджет — 65,5 млрд рублей.

По словам докладчика, в следующем году в бюджет республики, согласно прогнозу, поступит более 5,1 млрд рублей неналоговых доходов, в консолидированный бюджет — 9,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета учтены в сумме 48,9 млрд рублей.

«Социально-культурная сфера — наиболее крупный раздел расходов. Происходит ежегодный рост расходов по этому разделу», — отметил Гайзатуллин.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов добавил, что темп роста ВРП в следующем году составит 3,6% за счет промышленного производства, сельского хозяйства, торговли и строительства. Ожидается, что индекс промышленного производства увеличится на 3,4% по сравнению с 2021 годом.

Доходы консолидированного бюджета в 2022 году заложены в объеме 345,6 млрд рублей, расходы — 356,5 млрд рублей, дефицит — 10,9 млрд рублей.