В Татарстане на охрану всех государственных и муниципальных школ выделят 1,1 млрд рублей

В Татарстане на охрану всех государственных и муниципальных образовательных учреждений в следующем году выделят более 1 млрд рублей. Сумма заложена в бюджете республики. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«На охрану государственных и муниципальных учреждений образования частными охранными предприятиями предусмотрено 1,1 млрд рублей. Ранее в проекте бюджета у нас была учтена сумма в объеме 340 млн рублей на охрану школ первой и второй категорий. Сейчас учтены в разрезе всех муниципалитетов и школы третьей категории», — рассказал докладчик.

Депутаты рассмотрели поправки, поступившие к законопроекту о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. От Кабинета Министров республики поступило 498 поправок, которые представил глава Минфина. Эти поправки условно поделены на несколько блоков, второй из них связан с принятием отдельных нормативных правовых актов, увеличением бюджетных ассигнований и перераспределением средств по отдельным расходам бюджета РТ.

«Увеличение расходов бюджета связано с повышением размера минимальной оплаты труда работникам бюджетной сферы на 5,5 млрд рублей ежегодно. Соответствующее постановление Кабинета Министров принято. В связи с ростом численности получателей ежемесячного пособия на детей с трех до семи лет — на 2 млрд рублей в 2022 году, на финансирование мероприятий по цифровизации в сумме 1 млрд рублей в связи с объявлением 2022-го Годом цифровизации», — отметил Гайзатуллин.

Законопроект о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов депутаты приняли в первом чтении на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва 25 октября.