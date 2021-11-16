В бюджете РТ на 2022 год запланировано поступление 54,1 млрд рублей федеральных средств

В проекте бюджета Татарстана на 2022 год запланированы поступления из федерального бюджета в размере 54,1 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Общий объем федеральных средств с учетом поправок на 2022 год составил 54,1 млрд рублей, на 2023 год — 52,4 млрд рублей, на 2024 год — 50,6 млрд рублей», — рассказал докладчик.

По словам Гайзатуллина, софинансирование со стороны республики обеспечивается за счет увеличения расходной части бюджета в 2022 году на 3,2 млрд рублей, в 2023-м — на 2 млрд рублей. «А также перераспределением зарезервированных на эти цели средств бюджета Татарстана по отдельным направлениям», — добавил он.

Депутаты рассмотрели 532 поправки, внесенные к законопроекту о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Из них от Кабинета Министров республики поступило 498 поправок, от депутата Хафиза Миргалимова — 21, от Комитета по бюджету, налогам и финансам — 13.

Министр финансов представил поправки Кабинета Министров, которые условно поделены на четыре блока. Первый блок поправок как раз касается межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с учетом софинансирования со стороны республики.

Законопроект о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов депутаты приняли в первом чтении на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва 25 октября. Поправки принимались до 5 ноября.