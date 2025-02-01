«Дед вынес с поля боя 32 человека»: боец СВО из РТ представлен к медали «За отвагу»

Внук ветерана Великой Отечественной войны и брат-близнец офицера Виталий Саликеев из села Ковали Пестречинского района Татарстана по собственному желанию отправился на специальную военную операцию.

Когда Виталий признался брату Валерию, полковнику в отставке, что планирует присоединиться к действующей армии, тот его поддержал. Тем более что раньше он уже служил в армии.

Близнецы Валерий и Виталий родились в 1977 году, они двойняшки. Братья рано остались без отца, поднимала их на ноги мать Ольга Петровна. Мужское воспитание взял на себя дед Петр Степанович. Перво-наперво он стал прививать им любовь к сельскому труду, что быстро дало свои плоды.

Виталий в 12 лет стал помощником комбайнера, в 15 лет ему доверили технику. Тогда юный комбайнер взял к себе в помощники брата. Так вместе они и трудились на поле два сезона. Зимой ходили к маме на работу – доили коров, смотрели за телятами. Их дедушка был участником советско-финской, Великой Отечественной войн. Учил мальчишек уметь постоять за близких и за Родину. И тут внуки оправдали его надежды: с детства готовили себя к военной службе, занимались спортом. После школы братья впервые разлучились. Валерий поступил в Казанское высшее танковое училище. Виталий ушел в армию.

Служил Виталий в морской пехоте – сначала он учился в Кронштадте на войскового повара, после распределения попал в город Североморск Мурманской области. Среди армейцев проводили разные спортивные соревнования, Виталий отличился в армрестлинге, стал чемпионом. «Ну ты и кувалда!» – воскликнул как-то сослуживец. С тех пор Виталия называли Кувалдой, так что над позывным на фронте думать не пришлось.

После армии он вернулся в Ковали, трудился заведующим фермой. А когда колхозы распались и работы в деревне не осталось, решил присоединиться к брату, который тогда уже окончил военное училище и участвовал в боевых действиях в Чечне.

«Тогда я служил в командной должности, брат проходил службу под моим началом. В 2003 году был удостоен статуса ветерана боевых действий. Потом его направили обучаться на прапорщика, так у него появились звезды на погонах», – рассказал Валерий Александрович.

После возвращения домой Виталий переехал в Казань, работал в сфере ЖКХ. Начало частичной мобилизации взволновало его. Он не боялся повестки, а, наоборот, хотел ее получить. Но у него возникли осложнения после перенесенного Covid-19, и в мобилизации ему отказали. В мае 2024 года мужчина все же подписал контракт и отправился в зону СВО.

Виталия назначили гранатометчиком. Во время выполнения боевой задачи ему пришлось почти трое суток таскать с собой груз размером с холодильник. Обессиленный, он оказался ранен под Авдеевкой. Татарстанец рассказал брату, что тогда его ценой собственной жизни спас незнакомый военнослужащий.

«Скорее всего, он меня тащил за воротник, хотел вынести, а сам погиб. Я понял это, когда очнулся и увидел его бездыханное тело рядом с собой. Я не знаю, кто он, но очень хочу выяснить», – признался Виталий.

Саликеевы не теряют надежды выяснить, кем был этот человек. Может быть, у него есть дети, может, пожилые родители. Виталий мечтает узнать имя героя, отыскать родных и помочь им чем сможет. Если не нужна помощь, то хотя бы поблагодарить – ведь он не смог сказать «спасибо» своему спасителю.

В августе 2024 года Виталий вернулся на передовую. По его словам, мог еще долечиться, передохнуть, но спешил к товарищам. Сказал: «Хоть окопы буду копать, что мне тут сидеть?» Теперь он заместитель командира взвода противотанковых управляемых ракет. Представлен к медали «За отвагу».

Сколько бы наград у него ни было впереди, эта останется его любимой. Потому что первой медалью дедушки тоже была «За отвагу» – санинструктор Петр Саликеев вынес с поля боя 32 человека.

«Мой брат, хоть и не достиг больших высот в жизни, не занимал больших руководящих должностей, но, когда это стало нужно, проявил мужество и встал в один ряд с теми, кто защищает нашу Родину, нас, отдает этому всего себя. Он не обзавелся своей семьей, но он гордость для меня и нашей мамы, для своих племянников: моего сына и двух дочерей», – заметил Валерий Александрович.

На передовой у многих есть свой талисман, который везде носят с собой. Обычно это что-то маленькое и связано с детьми военнослужащих: игрушка, аксессуар, письмо или рисунок. Виталий недавно получил письмо от девочки Айсылу, четвероклассницы из Высокогорского района. Брат посоветовал держать его в военном билете, как оберег, который будет воодушевлять и охранять.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.