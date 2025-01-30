«Даже не обсуждается: Победа будет за нами!»: боец из РТ награжден медалями на СВО

Боец спецоперации Александр с позывным Висла награжден медалями Минобороны.

Получив повестку от бугульминского военкомата (Александр прописан в этом городе), он не был удивлен. Как человек военный, он предполагал, что в сложное для страны время, военное командование сочтет необходимым призвать его на службу.

«Когда закончился срок срочной службы, я осознал, что должность военнослужащего — мое призвание. Я заключил контракт с Минобороны и остался в рядах ВС еще на 7 лет. Тогда я служил под Санкт-Петербургом во внутренних войсках», — рассказывает мой собеседник, Александр.

Он участвовал в обеспечении порядка на территории Северной Осетии, 16 августа 2013 года МВД России присвоило Александру статус «Ветерана боевых действий».

Несомненно, что при выполнении боевых задач на передовой, Александру пригодились физическая выносливость и умение управлять военной техникой. А также такие качества, как собранность, пунктуальность, быстрая адаптация к сложным бытовым условиям, полученные им во время срочной службы.

«Безусловно, что многое изменилось со времени моей срочной службы, — рассуждает Александр. — Современный вооруженный конфликт диктует новые правила для выполнения задач. Боевые отравляющие вещества и ударные беспилотные летательные аппараты, такой класс вооружения, как высокоточное и управляемое оружие, современное вооружение и военная техника — ко всему этому пришлось привыкать, изучать».

По его словам, единственное, что осталось неизменным — это ТА-57 — военно-полевой телефонный аппарат универсального типа с системой индукторного вызова производства СССР, который выпускается с 1957 года.

«Современную рацию еще можно „подавить“, а вот наш универсальный и надежный ТА противнику невозможно даже про слушать», — добавил он.

Несмотря на тяготы службы, Александр не жалуется. «Человек ко всему привыкает, тем более, если он военный, — делится Александр. — Единственное, что рвет душу — это потеря товарищей...».

В августе 2024 года Александр был ранен в результате артиллерийского обстрела от, так называемого на военном жаргоне «колокольчика» посекло ноги. По словам военного, кассетные «колокольчики» пришли на смену таким же кассетным «лепесткам», которыми забрасывали Донецк и Горловку в 2022 году.

Военные врачи оценили ранение Александра как травмы средней степени тяжести, поэтому подлечили его в «фильтре» — госпитале при военной части. Антибиотики исключили дальнейшее заражение крови, а осколки так и остались в теле бойца — и хирурги приняли решение не травмировать ноги еще раз.

«Осколки прижились, стали будто родные, не беспокоят», — шутит солдат.

За смелость и мужество Александр награжден двумя государственными наградами: медалями «За храбрость II степени» и «За отвагу». Приказом Минобороны боец награжден медалью «За боевые отличия» и «Участник специальной военной операции».

Дома военного ждет супруга Ангелина и двое детей.

«Уезжать из дома всегда тяжело, — признается Александр. — Старшая дочь уже взрослая, всё понимает. А вот с младшей сложнее: ей было всего полгодика, когда в 2022 году я уезжал на СВО. Во время моего двухнедельного отпуска она едва успевает привыкнуть ко мне, как мне снова возвращаться на передовую. Дочери растут без моего участия — вот это осознавать трудно...».

Терпение и мудрость — вот те основные качества, которыми, по словам Александра, обладает его жена Ангелина и за которые он ее уважает и любит. Перед его отправкой на СВО она вновь попросила мужа привязать красную ленточку к гвоздику на стене, на котором висит картина. Так делать она просит его всегда, когда после своего краткосрочного отпуска он вновь отправляется в зону СВО.

«Нет, это не женское суеверие: Ангелина верит, что скоро муж вернется, чтобы развязать этот красный узелок, а вера, как известно, способна творить самые невиданные чудеса и исполнять желания!» — убежден боец.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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