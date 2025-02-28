Альметьевские школьники поддержали бойцов СВО концертом

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В Нижнемактаминской школе №2 Альметьевского района Татарстана прошел концерт, посвященный Году защитника Отечества. В зрительном зале присутствовали гости из «Боевого братства» и участник спецоперации Владислав Пидулин. Он отметил, что такие концерты – это не только моральная поддержка бойцам, но и огромная помощь их семьям.

«Лично раньше на таких концертах никогда не бывал, очень тронут, что нынешнее поколение относится к этому так трепетно и щепетильно. Родителям это большая поддержка, потому что там, на фронте, возможно, мало кто увидит этот концерт, а вот родственникам, которые переживают за тех, кто сейчас на СВО, как никому нужна поддержка», – отметил военнослужащий.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Концерт открыли четвероклассники, исполнив армейский танец. Школьники подготовили сценки, песни и танцы. Многие из них участвуют в подобных концертах не первый год.

«Такие концерты у нас проводятся часто, и каждый раз я волнуюсь, испытываю большие эмоции. У меня гордость за то, что наши прадеды воевали в разные времена, а сейчас отцы и дяди продолжают защищать Родину. Мы подготовили сценку о том, как к нам пришел новенький, и спели душевную песню группы «Любэ» – «Давай за», с гордостью исполняя ее за нашу страну», – рассказала ученица 8-го класса Валерия Низамеева.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

«Мне очень понравилось, было несложно подготовиться, все было классно. Я чувствую долг перед Родиной, понимаю, что надо помогать тем, кто нас защищает. Благодаря им мы можем жить спокойно, у нас есть все необходимое. Им большое спасибо», – отметил Глеб Баландин, ученик 9-го класса.

Концерт в школе проводится ежегодно, и в нем участвуют ученики всех классов.

«Вся школа живет этим дыханием патриотизма, чувством праздника. Современные песни звучат даже более патриотично, когда мы прославляем Россию, говорим о ее могуществе. Когда такие бойцы служат, мы не подведем. Иногда даже мурашки по коже – настолько трогательно дети подбирают музыкальный материал», – поделилась директор Нижнемактаминской школы №2 Мадина Закирова.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Этот год объявлен в России Годом Защитника Отечества. Это дань уважения ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические периоды, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

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