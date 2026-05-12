Культура 12 мая 2026 16:40

Данис Шакиров о 150-летии Тукая: Будет цикл федеральных и международных событий

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

Татарстан примет участие в планировании цикла федеральных и международных мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая в 2036 году. Об этом рассказал «Татар-информу» руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, комментируя соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина.

«Это десятилетие [на подготовку]. И даже очень символична эта дата – 150 лет. Это будет цикл мероприятий, системная планомерная работа на федеральном и международном уровне», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Данис Шакиров.

По словам руководителя Исполкома ВКТ, в этот цикл событий, пока только планируемый, войдут установка памятников, литературные вечера, научно-практические конференции и многое другое.

«Тукай – это консолидирующий символ всех наших (татарских – прим. Т-и) просветителей», – подчеркнул при этом Шакиров.

Что же касается государственной премии имени Габдуллы Тукая, к 150-летию уже будет принято отдельное положение о присуждении одноименной международной премии. Собеседник агентства уточнил, что положение международной премии будет принято раньше, чем через десять лет.

