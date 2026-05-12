Объявлена программа мероприятий XVI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

XVI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» пройдет в Татарстане с 15 по 17 мая. Форум традиционно объединит имамов, исламских ученых, представителей духовенства, общественных деятелей со всех уголков России.

«Это единственный форум, который консолидирует татарских религиозных деятелей под эгидой Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар», – подчеркнул руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров.

В мероприятии примут участие более тысячи делегатов из 78 регионов Российской Федерации. Это крупнейшее в России собрание мусульманского духовенства, направленное на укрепление единства, обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в многонациональной стране.

Первый день форума начнется с пятничного намаза в исторических мечетях Казани: мечети «Кул-Шариф», мечети «Марджани», Апанаевской мечети, Закабанной мечети, мечети «Казан Нуры». Торжественное открытие Форума состоится в Агропромышленном парке «Казань». После открытия там же запланировано посещение торговой ярмарки «Kazan Halal Market».

Второй день форума пройдет на площадке международного выставочного центра «Kazan Expo». Здесь состоится пленарное заседание с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и духовных лидеров российского ислама: председателя ЦДУМ муфтия Талгата Таджуддина, председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина, председателя ДУМ РТ муфтий Камиля Самигуллина и других.

По итогам пленарного заседания будет сформирован перечень указаний Раиса республики.

После пленарной части будут работать тематические дискуссионные площадки, где обсудят актуальные вопросы на темы «Современное состояние индустрии Халяль», «Религиозное и национальное образование в мечетях и медресе», «Старотатарская письменность – современные методы изучения и обучения», «Изучение и популяризация духовного наследия в религиозных организациях и образовательных учреждениях», «Роль татарских женщин в сохранении религии, национальной культуры, родного языка и семейных ценностей».

Заключительный день форума делегаты проведут в древнем городе Болгаре, где пройдут торжественные мероприятия «Изге Болгар жыены». Здесь пройдут молитва «Тәубә» и коллективный намаз.

Основная задача форума – продолжение традиции диалога и взаимодействия мусульманского сообщества, духовенства и государственных структур для укрепления национального самосознания и духовной культуры татарского народа.

Традиционно мероприятие проходит в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир».