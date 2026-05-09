Рифкат Минниханов: после 150-летия Тукая поэт стал общенациональной фигурой

Подписание Президентом Российской Федерации Указа о праздновании 150-летия Габдуллы Тукая в 2036 году – это не протокольное юбилейное решение, а государственное признание Тукая фигурой общенационального масштаба, считает президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

«Впервые юбилей татарского поэта возводится на федеральный уровень с поручением Правительству России создать оргкомитет и план мероприятий», – рассказал «Татар-информу» Рифкат Минниханов.

По мнению президента Академии наук РТ, в совокупности с инициативой Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова об учреждении Международной премии имени Тукая под эгидой ИСЕСКО складывается системная двухуровневая конструкция: сверху – федеральный государственный импульс, вовне – международная гуманитарная площадка исламского мира.

Празднование 150-летия Тукая в 2036 году открывает окно возможностей в том числе и для одноименной премии. Воспользуется ли им премия, зависит от того, насколько активно республика Татарстан будет использовать федеральную и международную повестку в ближайшее десятилетие.

«Это создает реальные предпосылки для повышения статуса премии Тукая. Сегодня она остается республиканской – Государственной премией Республики Татарстан. Однако федеральный указ дает политические основания ставить вопрос либо о расширении ее статуса до всероссийского, либо об учреждении отдельной Международной премии ИСЕСКО имени Тукая – как инструмента продвижения татарской культуры в тюркском и исламском мире», – считает президент Академии наук республики.