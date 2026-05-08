Путин поручил организовать празднование 150-летия Тукая на федеральном уровне

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил организовать празднование 150-летия со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая, которое будет отмечаться в 2036 году, на федеральном уровне.

Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее отметить будущее 150-летие Габдуллы Тукая на федеральном уровне предложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Правительство РФ должно образовать организационный комитет по подготовке и празднованию 150-летия великого татарского поэта и утвердить его состав.

Кроме того, Правительству следует обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея классика.

Органам власти регионов и муниципальным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующих мероприятий.