Культура 8 мая 2026 21:41

Путин поручил организовать празднование 150-летия Тукая на федеральном уровне

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил организовать празднование 150-летия со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая, которое будет отмечаться в 2036 году, на федеральном уровне.

Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее отметить будущее 150-летие Габдуллы Тукая на федеральном уровне предложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Правительство РФ должно образовать организационный комитет по подготовке и празднованию 150-летия великого татарского поэта и утвердить его состав.

Кроме того, Правительству следует обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея классика.

Органам власти регионов и муниципальным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующих мероприятий.

#Габдулла Тукай #Владимир Путин
