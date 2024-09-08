Дамир Нургалиев: Для развития Татарстана имеет значение каждый голос

Голос каждого татарстанца имеет значение для развития республики. Об этом в день выборов депутатов Государственного Совета РТ заявил член комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотического воспитания Общественной палаты Татарстана Дамир Нургалиев.

Он отметил, что традиционно принимает участие в выборах вместе с близкими.

В голосовании принял участие и его брат — волонтер в Курской области при Красном Кресте Тагир Нургалиев. Он прибыл в Татарстан специально для участия в выборах, а затем вновь вернется к волонтерской деятельности.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К 15.00 на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 48,7% избирателей.