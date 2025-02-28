Дама ордена Святого Сильвестра Светлана Касьян впервые споет в России в «Набукко»

Светлана Касьян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оперная певица Светлана Касьян, получившая орден Святого Сильвестра от Папы Римского за свое драматическое исполнение и с весны прошлого года вошедшая в штат Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, исполнит партию Абигайль в казанской постановке оперы «Набукко» Джузеппе Верди. Об этом в большом интервью «Татар-информу» сообщила сама солистка.

«Относительно недавно состоялся мой дебют в партии Абигайль в опере «Набукко» в Германии. Подготовка к этому спектаклю заняла два года, плотно репетировала я три месяца. Это невероятно сложная технически партия. Здесь, в Казани, я буду петь Абигайль 29 марта», – сказала Касьян.

Прежде Светлана Касьян, обладательница драматического сопрано, в России в опере «Набукко» на сцену не выходила. В постановке Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля 2018 года партию Абигайль исполняет солистка театра Зоя Церерина. Она же выйдет на сцену в образе Абигайль во второй вечер показа оперы – 30 марта.

Партнерами Светланы Касьян в «Набукко» будут баритон «Новой оперы» (Москва) Борис Стаценко, знакомые казанской публике заслуженный Годунов Татарстана – бас Михаил Казаков и меццо-сопрано Екатерина Сергеева, солистка Мариинского театра, исполнительница партии Кармен и Ванечки («Жизнь за царя») в спектаклях нынешнего Шаляпинского фестиваля.

Светлана Касьян на завершающемся в Казани 43-м Шаляпинском фестивале исполнила несколько больших партий. Певица выходила на сцену в операх «Реквием» и «Манон Леско», а также в знаковой для нее партии Тоски в одноименной опере.