«Ради этого я пошла в профессию»: Светлана Касьян спела партию «Реквиема» Верди в Казани

Светлана Касьян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный оперный фестиваль имени Шаляпина после премьеры «Кармен» в постановке итальянской команды продолжил вечер концертного исполнения «Реквиема» Джузеппе Верди. Солистами в этот вечер стали меццо-сопрано Агунда Кулаева (Большой театр), тенор Алексей Татаринцев («Новая Опера»), бас и заслуженный Годунов Татарстана Михаил Казаков, а также Светлана Касьян – любимая оперная певица Папы Римского, получившая от него за драматическое исполнение государственную награду – орден Святого Сильвестра.

Сложнейшее произведение итальянского композитора на стыке оперы и духовной музыки музыканты Татарского театра имени Джалиля исполняли до нынешнего фестиваля довольно давно – одиннадцать лет назад. Тогда коллектив успел побывать с этим произведением на гастролях в нескольких городах Нидерландов. Дирижировал казанскими музыкантами тогда, как и теперь на 43-м Шаляпинском фестивале, приглашенный итальянский дирижер Марко Боэми. Для него самого предыдущим исполнением «Реквиема» Верди стало тоже довольно давнее выступление 2018 года в Будапеште.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 2026 году будет четверть века, как я сотрудничаю с Татарским театром оперы и балета. Некоторые артисты оркестра остались теми же, но большая часть состава поменялась. Тем не менее большое преимущество вашего оркестра – в том, что это настоящая команда. Например, в «Геликон-Опере» в Москве, к сожалению, постоянно меняются исполнители: на одной репетиции первую флейту исполняет один артист, на следующей – уже другой. В этом определенная сложность. Для казанского коллектива сложность заключалась в другом: больше половины музыкантов исполняли эту партитуру впервые в жизни. Например, концертмейстер оркестра, скрипач Джамиль Шарифуллин. Это, конечно, создавало определенные трудности», – рассказал Боэми журналистам.

Дирижер при этом подчеркнул, что Джузеппе Верди верил в Бога, но не был абсолютно религиозным человеком, «считая, что церковь может подавлять». И хотя «Реквием» – это прямое обращение к Богу, своего рода крик отчаяния, для дирижера этого произведения сложность состоит в том, чтобы найти и держать баланс между религиозной музыкой и оперой.

Фото: © Владимир Василье в/ «Татар-информ»

«Реквием», напомним, Верди посвятил памяти одного из крупных деятелей итальянского национально-освободительного движения – писателя Алессандро Мандзони. Произведение было написано к годовщине его смерти и изначально не предполагало исполнения на театральной сцене, хотя и содержит четыре сольных партии.

Подходы к исполнению, безусловно, знакового, но бессюжетного произведения у каждого артиста оказались кардинально различными. Михаил Казаков в беседе с журналистами признался, для него «Реквием» Верди – это тот счастливый случай, когда нужно просто технично спеть, не задумываясь о драматическом и психологическом образе. И так сложилось, что именно это произведение стало для него первым, которое бас стал исполнять в оперном театре, будучи еще студентом 4-го курса консерватории.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это некий абсолют, музыка в абсолютном понятии гениальности, стерильности. В него так много вложено Джузеппе Верди, что остается только стремиться приблизиться своим исполнением. В начале это был дерзкий студент, который решился на такой шаг. Мне очень хотелось [исполнять это произведение], это было покорение, стремление, желание на преодоление. В том возрасте, наверное, это играло роль. Сейчас, с опытом, с мастерством, с километражем исполнения именно «Реквиема», приходят другие задачи, другая исполнительская манера. Он настолько сложен, что когда исполняешь его, думаешь только о том, что там написано. Никаких посторонних мыслей, и нужно постараться, чтобы их не было. Нужно погрузиться в эту музыку, погрузиться в этот ансамбль – с оркестром, с хором, с дирижером, с коллегами», – сказал Михаил Казаков.

Коллеги заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана по сцене Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев тоже были весьма академично сдержанны или же допустимо классически эмоциональны – как во время исполнения своих партий, так и во время пауз, когда пел хор, другой партнер или звучала только музыка.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Светлана Касьян и исполнением, и мимикой, и едва уловимыми порывами тела даже во время собственных пауз без вокала казалась воплощением всей музыки «Реквиема»: она будто сама вновь и вновь умирала и возрождалась каждой мышцей на лице. Ее звание Дамы ордена Святого Сильвестра от Папы Римского за драматическое исполнение, особенно зрителям ближних рядов, уже не казалось лишь абстрактным титулом.

«Это самое мое любимое произведение, просто самое. Можно сказать, это то, ради чего я пошла в эту профессию. Это такое откровение, что когда красиво звучит оркестр и солистам удается гармонично влиться в эту феноменально красивую музыку, происходит волшебство. Для меня это самое прекрасное, что может быть на свете, – творения Джузеппе Верди. Он потерял всё самое дорогое в жизни – одного за другим своих детей, потом любимую супругу, и в какой-то момент и смысл жизни, даже хотел распрощаться с ней. Но музыка его вернула», – откровенно пояснила Светлана Касьян.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Душой наизнанку, на разрыв – так можно описать последние минуты партии артистки, растворенной в музыке оркестра.

«Конечно, для более легкого голоса это исполнение было бы гораздо легче. Но тогда не было бы такого наполнения. Ближе к финалу огромное количество нижних нот, прописанных на два форте, три форте. Соответственно, это должна быть такая драматическая насыщенность этого нижнего регистра и переход на третью октаву!.. В этом вся сложность. Ведь у легкого сопрано переход на верхнюю октаву, на третью октаву будет легче, чем у драматического крепкого голоса. И всегда, конечно, безумно переживаешь перед тем, как исполнять «Реквием» Верди. Это отдельная подготовка, мои родные и близкие знают это», – призналась Касьян.

Зрители трижды вызывали артистов на поклоны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XLIII Шаляпинский фестиваль продолжит 8 февраля опера «Сююмбике».