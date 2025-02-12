Когда Америка была ссылкой: в Казани впервые случилась трагедия «Манон Леско»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На 43-м Международном оперном фестивале имени Федора Шаляпина свершилось событие едва ли не более значимое, чем открывавшая его премьера «Кармен» в версии итальянской группы постановщиков. Впервые в Казани прозвучала опера Джакомо Пуччини «Манон Леско».

Поскольку произведение это прежде не приходилось исполнять ни оркестру, ни хору Татарского театра имени Джалиля, который проводит Шаляпинский фестиваль, дирижировать оперой пригласили Эйюба Кулиева. В его карьерном багаже «Манон Леско» уже имелась: именно эту оперу он ставил первой и всего за месяц, когда в 2018 году стал главным дирижером Азербайджанского театра оперы и балета.

«Действительно, у оперы «Манон Леско» очень сложная партитура, но и потрясающая музыка. Я думаю, то, что театр сейчас в состоянии реализовать такую премьеру, оркестр в состоянии это сыграть, хор, солисты исполнить, о многом говорит. Я очень рад, что появилась возможность порадовать казанских зрителей этим произведением. Это же жемчужина, которая долго лежала в глубине океана! Ведь у всех на слуху «Тоска», «Богема», «Турандот»… «Манон Леско» и поется очень сложно. Четыре арии, дуэты, в первом, во втором действии. В четвертом действии только два солиста – и больше никого в сцене пустыни. Не каждый певец выдерживает такую нагрузку, особенно сложно найти достойных претендентов на партию тенора», – подчеркнул в разговоре с журналистами Кулиев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дирижер и исполнители главных партий приезжали на место встречи, в Казань, для репетиций «Манон Леско» между своими спектаклями в других городах и странах. Опера, хоть и была заявлена в концертном исполнении, ставилась в очень сжатые сроки шести-семи сводных репетиций.

Теноровую партию, роль Кавалера де Грие, исполнил хорошо знакомый казанским завсегдатаям оперы Ахмед Агади – заслуженный артист России и народный артист Татарстана. В партии главной героини Манон Леско предстала Светлана Касьян – единственная в мире женщина, удостоенная Папой Римским ордена Святого Сильвестра, и именно за драматическое исполнение оперных партий. Партию брата Манон исполнил заслуженный артист Татарстана Юрий Ившин, откупщика Жеронта де Равуара – лауреат премии Шаляпина Ирек Фаттахов. Студентом Эдмонтом к зрителям выходил Дамир Закиров из труппы Михайловского театра.

Основой оперы стал сюжет романа Антуана Франсуа Прево 1731 года. Очень сильно упрощая, смысл истории можно свести к тому, что обеспеченный мужчина наказал свою молодую красотку-содержанку за то, что она предпочла ему несостоятельного ухажера. Обвиненную в распутстве Манон вместе с 12 другими уличными женщинами ссылают из Франции в далекую и суровую Америку XVIII столетия. Со словами любви на устах там она умирает в пустыне на руках последовавшего за ней в изгнание возлюбленного Де Грие.

«Это не совсем концертное исполнение – все ребята выучили свои партии наизусть, – обратила внимание, общаясь с прессой Светлана Касьян. – Концертное исполнение, как правило, это когда ставится [перед артистом] пюпитр с партитурой. Манон очень большая роль, я успела забыть, что она такая огромная – как две Турандот. И текста много, и эмоций, и всего. Оркестр очень плотный – иногда кажется, что он мощнее вагнеровского начинает звучать. Это уже не Джузеппе Верди», – отметила певица.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подобная Манон – кокетливая особа, сказала Светлана Касьян, присутствует в женщине любого возраста, и эта женственность прекрасна. При этом актриса акцентировала на том, что Манон в романе Прево и Манон в опере Джакомо Пуччини отличаются. Писатель имел целью отобразить эпоху и французский колорит XVIII века, а опера Пуччини – это страсть, огонь, отчаяние, драма и глубина.

«Мне достаточно было пожить в пообщаться с теми, кто продолжает нести в наш классический мир оперы культуру пуччинианы, чтобы понять, почему так все было написано. Как они горячо любят женщин, как женщины горячо любят жизнь, себя, любовь, страсть, огонь! И тогда ты понимаешь, как это надо исполнять, понимаешь, в каком направлении надо искать, работать, творить», – рассказала Светлана Касьян.

Премьера оперы «Манон Леско» состоялась 1 февраля 1893 года в городе Турине. Публика вызывала артистов на сцену более 30 раз. В этом же году оперу поставили в Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Гамбурге, Санкт-Петербурге, Тифлисе. В постановке «Метрополитен» 1907 года партию Де Грие исполнял Энрико Карузо. В наши дни опера «Манон Леско» ставится во всем мире, издаются ее аудио- и видеоверсии.

Одним из зрителей премьеры «Манон Леско» в Казани стал известный дирижер, заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов. Прежде, рассказал он «Татар-информу», ему доводилось слышать лишь отдельные фрагменты оперы. Из профессионального любопытства пришел послушать целиком.

«Это очень большое событие – исполнение оперы Пуччини, которая раньше никогда не звучала у нас. Здорово, что наш город открывает новые оперы для себя – не только знаменитые, к которым мы все привыкли. Я всегда радуюсь, когда звучат новые произведения на сцене. Для исполнителей – это новая школа, потому что им нужно было окунуться в этот неизведанный мир этого спектакля. Опера – многослойный жанр. Это и оркестр, и голоса, и музыкальная драматургия. Пуччини, конечно, – мастер музыкальной драматургии. Мы в этом еще раз убедились», – прокомментировал дирижер информагентству впечатления от вживую и целиком услышанного произведения.

Международный оперный фестиваль имени Шаляпина продолжит «Борис Годунов». Этот спектакль традиционно в афише фестиваля приурочен к дате 13 февраля – дню рождения великого баса родом из Казани Федора Шаляпина.