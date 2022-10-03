Dagens Nyheter: Корабль ВМС Швеции посещал район «Северных потоков» до взрывов

Корабль Военно-морских сил Швеции в Балтийском море за несколько дней до взрывов на «Северных потоках» посещал районы, где случились инциденты на газопроводах. Журналисты издания Dagens Nyheter отследили местоположение судна с помощью специального сервиса. Об этом сообщает РИА Новости.

В шведском оборонном ведомстве подтвердили, что на этих территориях велось «морское наблюдение», но отказались называть его цели, заявляя, что это конфиденциальная информация.

Ранее стало известно, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где позже обнаружили утечки газа, выполнял полет вертолет ВМС США. Также американцы выполняли полеты над российскими газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября.

Впервые об утечках на газопроводах заявили 26 сентября, тогда же появилась информация о мощных взрывах. Президент России Владимир Путин назвал эти происшествия «беспрецедентной диверсией». В районе утечек газа (всего их насчитали четыре) также зафиксировали два мощных подводных взрыва.

3 октября утечки газа на нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» в Балтийское море прекратились.