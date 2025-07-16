Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

Промышленное производство в Татарстане продолжает разгоняться – за январь – май 2025 года уже на 8,6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом отдельно в мае к маю 2024-го индустрия ускорилась на рекордные за последние полтора года 16,5%. По России промышленность стагнирует. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».





Промышленный рост в Татарстане ускоряется

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За январь – май промышленное производство в Татарстане выросло на 8,6%

Промышленный рост в Татарстане ускоряется. За январь – май 2025-го темпы производства составили 8,6% после 6,8% в январе – апреле, 6,6% за первый квартал, 5% за январь – февраль и 4,9% в январе (во всех случаях – к аналогичным периодам прошлого года).

Такой разгон обеспечил взлет индустрии именно в мае и сразу на 16,5% (к маю 2024-го), что для этого месяца в целом не типично (тем более что в этом году в нем было 18 рабочих дней вместо 20 в предыдущие два года). В апреле рост, напомним, замедлялся до 7,2% после взлета в марте до 9,7% (к соответствующим месяцам 2024-го). Интересно, что годом ранее в мае промпроизводство в Татарстане сокращалось на 1,4%, и тогда это было единственное падение месячной динамики за весь год. Даже с учетом компенсации того казуса майский плюс в 2025-м оказался рекордным как минимум за последние полтора года.

В сравнении с предыдущим периодом в мае промпроизводство в Татарстане тоже выросло – на 9,9% к апрелю, после апрельского провала на 7,7% (к марту).

Впрочем, глобально ничего особенного пока не случилось, к тому же структура индекса промпроизводства (ИПП), который складывается из четырех составляющих, остается незыблемой. Второй по значимости для Татарстана сектор индустрии – добыча полезных ископаемых, а также энергетика и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, по-прежнему плавают в отрицательной зоне – за пять месяцев отставание в них составило 3,1%, 2,4% и 6,4% соответственно. Тогда как обработка скакнула за тот же период на 16%. То есть, кроме этих отраслей, больше никто ИПП не разгоняет.

В мае в добыче впервые за полтора года был зафиксирован пусть мизерный, но все-таки рост – на 0,3% м/м Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В обработке в мае темпы роста взлетели и вовсе на фантастические 26,8%

Что интересно, в мае в добыче впервые за полтора года был зафиксирован пусть мизерный, но все-таки рост – на 0,3% м/м (правда, в мае 2024-го сектор падал на 3,6%). Тогда как в обработке темпы взлетели на фантастические 26,8% (также к маю прошлого года).

Это пока абсолютный рекорд последнего времени – сопоставимыми, но все же более низкими месячными темпами (на 24-25%), сектор ускорялся лишь в сентябре и октябре 2024-го.

В то же время фрагментация роста усиливается. Майский взлет обеспечили всего семь отраслей из обрабатывающей «матрешки» (Татарстанстат дает данные по 20 категориям), причем в основном – не самых главных для Татарстана. Это деревообработка, которая выросла почти на 50% (но с очень низкой базы – ранее отрасль долго и стабильно находилась в аутсайдерах), а также металлургия, прочие готовые изделия, компьютеры и периферия и выпуск бумаги. В структуре отгрузки на них суммарно приходится примерно 5%.

Правда, в ряды растущих затесался и самый крупный для республики сегмент не только обработки, но и вообще всей индустрии – производство кокса и нефтепродуктов (более 21% в отгрузке). В мае рост в этой отрасли составил почти 12%, в итоге и за пять месяцев она вышла в ощутимый, с учетом ее масштабов, плюс – на 1,6%. Очевидно, что на статистику повлияла пусконаладка на новой (второй) установке гидрокрекинга на ТАНЕКО. Официально ее запустили в промышленную эксплуатацию 11 июля. Мощность переработки – 1,2 млн тонн вакуумного газойля в год: рынок получит дополнительное дизельное топливо, а предприятия нефтехимии – нафту.

По итогам января – мая в плюсовой зоне в обработке оказалось 12 отраслей, в том числе и еще три, наряду с нефтепереработкой, системообразующих для индустрии Татарстана. Это химпром – по расчетам «Татар-информа», динамика в нем хотя и замедлилась до 12,5%, но все равно остается на рекордном уровне (главным образом за счет производства изделий из пластмасс). А также машиностроение (рост примерно на 1,5%) и пищепром (всего 0,9%). В то же время в сравнении с итогами за первый квартал в этих отраслях темпы роста замедлились уже достаточно сильно.

Тут стоит оговориться, что мы не включаем в расчеты по машиностроению сегмент прочих транспортных средств, так как в докладах Татарстанстата данные по нему отсутствуют. Между тем ранее эта категория, включающая в том числе военную технику и беспилотники, опережала всех по темпам роста. И нет оснований считать, что тренд изменился, тем более что, напомним, по итогам первого квартала эта отрасль привлекла более 40% всех инвестиций в основной капитал (хотя годом ранее ее доля составляла всего 3,3%).

В мае, а также в июне в Татарстане сильно росло и потребление электроэнергии – на 7,3% и на рекордные 8,9% (к аналогичным периодам 2024-го) соответственно. 30 мая в энергосистеме был установлен новый «летний» максимум потребления электрической мощности – 4443 МВт, при этом уже 9 июня он был обновлен до уровня в 4537 МВт, а 10 июня – до 4576 МВт. Когда выйдет доклад за первое полугодие, будет интересно оценить корреляцию этих косвенных индикаторов с темпами в производстве.

Майский взлет обеспечили всего семь отраслей из обрабатывающей «матрешки» (Татарстанстат дает данные по 20 категориям), причем в основном не самых главных для Татарстана Фото: © «Татар-информ»

По России в мае зафиксирован скачок объемов производства на 2,6%

По России, по данным Росстата, промышленность за январь – май выросла всего на 1,3% (после роста на 1,1% в первом квартале) при годовом прогнозе Минэкономразвития в 2,6%. В мае темпы роста составили 1,8% (в сравнении с маем прошлого года) и 1,6% (в сравнении с апрелем).

Как и ранее, весь рост обеспечила также исключительно обработка (плюс 4,2% за пять месяцев), тогда как энергетика и добыча полезных ископаемых по-прежнему демонстрировали падение (с начала года спад в сырьевом секторе достиг 2,7%, в основном из-за сокращения в нефтегазовом секторе, объяснили в ПСБ). При этом внутри обработки по-прежнему «вытягивает результаты» только машиностроительный комплекс, лидерами по динамике в котором остаются выпуск готовых металлических изделий и прочих транспортных средств.

Интересно, что с устранением сезонного и календарного факторов Росстат зафиксировал в мае неожиданный скачок объемов производства по России – на 2,6% относительно предыдущего месяца (после 1% в апреле к марту 2025-го). Более высокий месячный прирост наблюдался лишь в июле 2020-го в ходе «постковидного восстановления» выпуска. В результате объем среднесуточного производства в мае (с поправкой на сезонность) «вышел на рекордный уровень, наблюдавшийся в декабре 2024-го», отметили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В то же время «говорить о формировании полноценной тенденции роста не приходится», поскольку около 2/3 майского прироста снова было «обусловлено резким скачком выпуска в секторах с доминирующим присутствием продукции ОПК». А оставшаяся часть – всплеском в цветной металлургии (из-за роста поставок на экспорт), и совсем немного – в добыче.

«По остальным отраслям объем среднесуточного выпуска в мае значимо не изменился (с учетом сезонности)», – отметили в ЦМАКП. Добавив, что стагнация в «гражданской» части индустрии была «поддержана» и календарным фактором – тем самым аномально низким числом рабочих дней в мае, «что, по нашей оценке, завысило среднесуточный выпуск примерно на 0,8 п.п.».

«Именно этим объясняется сильный прирост объемов производства с устранением сезонного и календарного факторов при практически полном отсутствии увеличения выпуска аналогично соответствующего периода прошлого года – 1,8% в мае после 1,5% в апреле», – добавили в Центре. Без учета секторов с доминирующим присутствием продукции ОПК падение производства в мае в ЦМАКП оценили в 1,7%.

«Фрагментация роста среди отраслей продолжает усиливаться. Рост сохраняется преимущественно в отраслях, ориентированных на ОПК. Даже химический комплекс, который в последнее время оставался драйвером, в мае зафиксировал спад выпуска продукции», – добавили и в ПСБ.

Факторы, сдерживающие рост промпроизводства, – крепкий курс рубля и жесткая ДКП

Рост в промышленности, о нюансах, структуре и устойчивости которого можно дискутировать, тем не менее пока помогает реальному ВВП сохранять позитивную динамику, что удерживает общую ситуацию в экономике в парадигме так называемой мягкой посадки. Хотя многие наблюдатели, в том числе из властных кругов, давно не боятся произносить и более пугающий термин – «рецессия».

Тем более что наблюдаемый рост нельзя назвать системным, а следовательно – здоровым и устойчивым, констатировали в ПСБ. Резюмируя, что построение «экономики предложения», с которой как с писаной торбой носится Минэкономразвития РФ, «поставлено на паузу».

В сухом остатке все равно очевидно, что в целом экономика продолжает остывать, во многом за счет подавленного внутреннего спроса, о чем также свидетельствует замедление инфляции, опережающее по темпам ожидания ЦБ. Интеллектуальные споры в последние месяцы идут именно о скорости этого охлаждения; о том, как не допустить скатывания к стагфляции и не упустить тот судьбоносный момент, после которого экономику придется, напротив, «разогревать».

Тем более что тревожных сигналов становится все больше. Так, мониторинги ЦБ уже свидетельствуют о замедлении роста экономической активности: и текущие оценки производства и спроса, и краткосрочные ожидания бизнеса, судя по опросам, ухудшились. Индикаторы делового климата, рассчитываемые Росстатом, снизились и в добыче, и в обработке.

В ЦБ уже обнадежили бизнес дальнейшим снижением ключевой ставки, пока еще сохраняющейся на высоком уровне 20% Фото: © «Татар-информ»

Конъюнктурные исследования Института народнохозяйственного прогнозирования РАН тоже показывают, что промышленность с начала года не выходит из «зоне пессимизма», что заставляет предприятия адаптироваться к «холоду» и оценивать даже снизившиеся объемы спроса как «нормальные».

Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне вообще снизился до самого низкого уровня за три года – до 47,5 п., после 50,2 п. в мае, – из-за сокращения производства и новых заказов, слабого спроса и ухудшения уверенности бизнеса в перспективах деятельности. Такой уровень уже считается сигналом высокой вероятности перехода к стагнации.

Так как обработка – крупнейший сектор экономики, «тенденция очень нехорошая», подчеркивали в ПСБ. Хотя среднее значение индекса PMI за последние три месяца остается на относительно «хорошем» уровне 49 п., есть надежда, считают в банке, что «ситуация не вышла из-под контроля».

Но быстрый дрейф в сторону сильного замедления динамики все-таки очевиден. По оценке ИНП РАН, основные риски для российской промышленности в 2025-м связаны, прежде всего, с внутренними ограничениями – высокими кредитными ставками, усилением технологического отставания, слабеющим спросом и структурными перекосами.

«Среди факторов, сдерживающих роста промпроизводства, мы отмечаем крепкий курс рубля и жесткую денежно-кредитную политику, из-за которой кредитные ресурсы для предприятий стали дорогими, а внутренний спрос сжимается, тогда как экономическая активность охлаждается», – отмечали и в Райффайзен Банке.

«Экономика явно требует поддержки, и ускоренное смягчение денежно-кредитных условий могло бы ее обеспечить как минимум на краткосрочную перспективу», – добавляли в ПСБ.

В ЦБ уже обнадежили бизнес дальнейшим снижением ключевой ставки, пока еще сохраняющейся на высоком уровне 20%. Но скорость снижения вряд ли окажется высокой.

Между тем, как заявил глава РСПП Александр Шохин, в июле бизнес ждет от регулятора не символических, а реальных шагов – например, снижения «ключа» минимум до 18%. «Смысла по одному процентному пункту никакого нет. Надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию», – заявил Шохин Интерфаксу.