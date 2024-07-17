«Чтобы вернулись живыми и здоровыми»: как в Альметьевске поддерживают бойцов СВО

Фото предоставлено Антоном Николаевым

В деревне Миннибаево Альметьевского района Татарстана благодаря усилиям местной жительницы Альбины работает штаб волонтеров. Бухгалтер по профессии и мать стала профессионалом в новом для себя деле. Постепенно подключились и односельчане. Кто-то помогает непосредственно, а кто-то старается облегчить деятельность волонтеров.

Галиабанур Хамидуллина поет одну из своих любимых песен, когда-то услышанную по радио. Так она старается настроить волонтеров деревни на дружную работу.

«Чтобы солдаты вернулись живыми и здоровыми к своим семьям, родителям, любимым женам», — объяснила мотивы своей деятельности волонтер.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Альбина воспитывает двоих детей. Идея помочь военнослужащим появилась у нее после объявления частичной мобилизации. Первым делом нужно было найти помещение — его выделил местный исполком.

«Я начала изучать вопрос маскировочных сетей. Сначала искали рыболовные сети. Нам сказали, они не подходят. Потом нашли специализированные заводы. И выкупали основы для сетей мешками», — пояснила Альбина.

Плетут женщины не на специальной раме, а на железной вешалке. Спонсоров у них нет. Всё необходимое активисты, по их словам, приобретают на собранные средства.

Чтобы ускорить процесс, жители деревни собрали станок, который разрезает ткань на ленты. Штаб неоднократно отправлял сети в зону боевых действий.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Помимо сетей, штаб изготовляет свечи и маскировочные костюмы. Для костюмов выкраивается основа и пришиваются заранее вырезанные куски ткани, которые имитирую траву и листья. Костюмы универсальные и должны подходить на любой размер.

«По шаблону вырезаем. Дальше уже ребята сами, если нужно что-то убрать, убирают. Оставшимися кусками могут замаскировать оружие. Мы берем максимальную длину», — поделилась волонтер тонкостями процесса.

Благодаря легкой основе в костюме нежарко. Также волонтеры стараются не утяжелять его. Волонтерам помогают и другие жители деревни.

Военнослужащие, приходя в отпуск, обращаются к волонтерам с индивидуальными заказами. «Он (один из бойцов — прим. Т-и) едет в Челны за техникой, и мы будем передавать ему эти сети от бабушек, которые плели своими силами», — заметил Ильдар Рахимов, глава Миннибаевского сельского поселения.

Сейчас среди волонтеров преобладают пожилые женщины. И им не хватает рабочих рук. Альбина и вся группа в целом надеются, что их ряды будут пополняться и что к ним присоединятся и более молодые волонтеры.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

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