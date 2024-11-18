«Чтобы согревали»: в лицее Нижнекамска отлили окопные свечи для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Полсотни компактных светильников и обогревателей изготовили ученики, учителя и активисты на базе 37-го лицея Нижнекамска. Волонтеры регулярно помогают бойцам СВО, но такой мастер-класс организовали в школе впервые. Теперь в планах приобщить к доброму делу и остальных жителей микрорайона.

Им предстоит сделать порядка 50 свечей, в каждой кроется индивидуальное пожелание для наших солдат.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я пожелал солдатам, чтобы наши окопные свечи их согревали в тяжелые эмоциональные моменты, ну и просто согревали в суровые морозы, в плохую погоду», — рассказал ученик 7 «Г» класса Лицея №37 Арсений Кагарманов.

«Я пожелал, чтобы всё было хорошо, удачи, чтобы вернулся домой», — поделился пятиклассник Артём Зиатдинов.

Не первый год на базе 37-го лицея работает «Доброштаб». Каждый месяц учащиеся и их родители, а также учителя собирают гуманитарную помощь, пишут письма, отправляют рисунки и проводят различные акции. Теперь список благородных поступков пополнился еще одним пунктом.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Вообще, концепция лицея — это доброта, открытые сердца, творчество. Это не только учеба, но и внеурочная деятельность в послеучебное время. Поэтому наши дети очень активные, идейные, инициативные, они предлагают очень много классных идей. Мы стараемся их воплотить», — пояснила заместитель директора лицея №37 по воспитательной работе Эндже Гирфанова.

Идею мастер-класса вынашивали долго, но реализация затянулась из-за нехватки материалов. За помощью обратились к председателю СТОС. Она бросила клич по микрорайону, и горожане мгновенно откликнулись. Ещё ни разу с начала спецоперации жители не отказали друг другу в поддержке.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Все жители тоже приносят гуманитарную помощь, так как у нас доброштаб. Помогают упаковывать, расфасовывать. И школьники, и жители помогают, у нас вот тандем», — рассказала председатель СТОС микрорайонов №44, 45 Ирина Мухаметзянова.

Хотя первый мастер-класс прошел только для активистов лицея, в дальнейшем принять участие предлагают всем жителям микрорайона. Окопные свечи будут изготавливать всю зиму.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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