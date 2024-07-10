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Организатор полета прокомментировал крушение самолета в Камском Устье
После трагического крушения легкомоторного самолета в Камском Устье, унесшего жизни троих человек, включая ребенка, Степан Смирнов, организатор полета, поделился своими первыми комментариями о происшествии, сообщают «Вести Татарстан».
По словам Смирнова, техническое состояние самолета не вызывало опасений.
«Техника была в порядке накануне и сегодня. Все проверки проводились своевременно,» – заявил он, подчеркивая, что видел только фотографии с места крушения, которые не дают полной картины произошедшего.
Смирнов также отметил высокую квалификацию пилота, но допустил возможность, что тяга к острым ощущениям могла сыграть роковую роль
«У нас был пилот-инструктор. Он любил летать. Может быть, он решил добавить слишком острые ощущения, и вот так произошло», – предположил Смирнов.
Ранее мы сообщали, что сегодня утром поступило экстренное сообщение о крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего загорелось. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок, одного госпитализировали.
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