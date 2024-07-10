Потерпевший крушение самолет в Камском Устье принадлежал частному лицу

Самолет, разбившийся возле поселка Камское Устье, принадлежал частному лицу. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник Приволжского транспортного прокурора Роман Ламинский.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром поступило экстренное сообщение о крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего загорелось. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок, одного госпитализировали.

В пресс-службе Минздрава РТ сообщили, что состояние выжившего в крушении легкомоторного самолета врачи оценивают как тяжелое. В больнице пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. После стабилизации его состояния, в планах перевести его в городскую клиническую больницу №7 Казани.

Татарская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ход расследования находится под личным контролем Приволжского транспортного прокурора.