«Чтобы мечты сбывались»: полпред Путина в Приволжье исполнил желание девочки из Казани

Новый велосипед на Новый год подарил девочке Ралине из Казани полномочный представитель Президента России Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Поздравление состоялось в рамках традиционной новогодней акции «Елка желаний».

«Главное, чтобы мечты сбывались», — сказал девочке Комаров, пожелав ей счастья и здоровья. Помимо поздравления от имени Президента РФ полпред вручил от себя маленькой жительнице Казани книгу и сладкие подарки.

«Большое спасибо за этот подарок, обещаю, что в новом году буду хорошо учиться, слушаться родителей и учителей», — поблагодарила чиновника Ралина.

Девочка также пояснила, что уже два года мечтала о таком подарке, чтобы летом она имела возможность кататься вместе с друзьями.

Накануне заместитель Комарова аналогично поздравил мальчика из Нижнекамска, подарив ему музыкальную колонку.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов исполнит мечты четырех маленьких татарстанцев.