«Чтобы чувствовали надежный тыл»: челнинцы шьют костюмы для снайперов и плетут сети

Пункт плетения маскировочных сетей «Масксети VaшаZащита», который расположен в доме 23/10Д, посетил сегодня исполняющий обязанности главы администрации Автозаводского района Набережных Челнов Айрат Хуснуллин.

Общественная организация функционирует уже два года. В ее работе принимают участие более 100 человек. Жительницы района в свободное время собираются для помощи бойцам в зоне СВО.

Основное направление работы — это, конечно, плетение маскировочных сетей. Также здесь занимаются пошивом костюмов «лешего» для снайперов, нашлемников, балаклав, флисовых толстовок, изготовлением супов, сухого душа.

Кроме того, активисты шьют подушки для госпиталей, помогают в сборе медикаментов, инвалидных колясок, костылей и других спецсредств. Принимают активное участие и в сборе гуманитарной помощи.

Этих людей объединяет желание своим трудом «укрыть», уберечь ребят, чтобы они вернулись домой к матерям, женам, детям живыми и здоровыми и всегда чувствовали у себя за спиной надежный тыл.

Айрат Хуснуллин поблагодарил волонтеров за организацию такого благородного и нужного движения в городе, за ежедневный вклад в гуманитарную миссию по поддержке военнослужащих, обсудил вопросы и проблемы, возникающие при работе пункта.

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