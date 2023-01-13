«Что-то из ряда вон выходящее»: «президентский борт» Ту-214 продают на сайте объявлений

Один из первых произведенных в Казани Ту-214, который находился в парке СЛО «Россия» и обслуживал первых лиц страны, выставили на торги. Начальная цена борта составляет 747 млн рублей, но может быть снижена до 373,5 млн. Почему продают «президентский борт» и кто может стать его покупателем – в материале «Татар-информа».

Самолет, который был выпущен в 2022 году, является федеральной собственностью. Начальная цена лота составляет 747,028 млн рублей

Фото: из отчета, входящего в аукционную документацию

Ту-214 можно купить в Казани

На сервисе объявлений Аvito появилось сообщение о продаже самолета самолета Ту-214. Сообщается, что воздушное судно бэушное и находится на улице Дементьева, 1 в Казани. Отметим, что это адрес Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова. Лайнер предлагают по цене 710 млн рублей.

Это предложение разместило частное лицо (объявление о продаже также обнаружилось и в соцсети VK). Указано, что самолет рeализуется в рамках ФЗ-127 «О бaнкрoтствe». Автор объявления, с которым корреспондент «Татар-информа» связалась в мессенджере, сообщил информацию, которая заставила усомниться в ее правдивости. По его словам, самолет, который был выпущен в 2022 году, является федеральной собственностью. Мужчина назвал себя аукционным брокером, который помогает получить доступ к аукциону. Вскоре он прислал документы, которые хотя и «уличили» его в ошибках, сам факт продажи воздушного судна подтвердили.

В частности, Ту-214 с бортовым номером RA–64504, который был выпущен 22 июля 2002 года, действительно выставлен на продажу. Местом его дислокации назван аэропорт казанского авиазавода Борисоглебское. Там же самолет при желании можно осмотреть. Какие-либо обременения воздушного судна отсутствуют. И, судя по всему, он не связан ни с каким банкротным делом.

На официальном сайте торгов в качестве причины продажи названа приватизация. Таково решение Министерства промышленности и торговли РФ и Росимущества. В документах указано, что с предложением о реализации Ту-214 выступило предприятие «Авиакомплект», в хозяйственном ведении которого он находился. Заявки на торги по продаже Ту-214 принимаются до 25 января. А сам открытый электронный аукцион состоится 2 февраля. Это будет публичное предложение (торги на понижение). Начальная цена лота составляет 747,028 млн рублей. В то же время она может быть понижена до 373,5 млн рублей. Это цена отсечения (минимальная цена продажи, ниже которой самолет не может быть продан).

Янова подтвердила, что борт был некогда выпущен КАПО им. Горбунова: «Надеемся, они и дальше будут их производить Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Александра Янова из ФГУП «Авиакомплект», которая указана как контактное лицо по торгам, сообщила «Татар-информу», что с разрешения Правительства РФ они выставили на продажу имущество Российской Федерации. По ее словам, вся информация размещена в открытом доступе на официальном сайте торгов: в каком состоянии самолет находится, кем эксплуатировался, кто использовал его дальше и на основании чего его продают. «Кто разместил объявление на Avito и наш ли это самолет, понятия не имею», — отрезала она.

Янова подтвердила, что борт был некогда выпущен КАПО им. Горбунова: «Надеемся, они и дальше будут их производить. Мы как раз там контролируем их ремонт». От дальнейших пояснений она уклонилась. «Наше учреждение подведомственно Минпромторгу. Если хотите узнать что-то дополнительно, направляйте официальный запрос», — сказала сотрудник «Авиакомплекта».

«Штучный экземпляр, для которого не существует такого понятия как рыночная цена»

Почему продают Ту-214 и кому он может быть интересен, «Татар-информ» поинтересовался у экспертов.

По словам исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, на Avito достаточно часто встречаются различные объявления, в том числе касающиеся достаточно больших воздушных судов. «Я бы не сказал, что это нормальная практика. Это все-таки что-то из ряда вон выходящее. Скорее, разовые случаи. И не воспринимал бы как историю, от которой можно ожидать что-то серьезное. По крайней мере, если учесть, что у того же продавца, как я сейчас вижу, в наличии есть еще светодиодные гирлянды и искусственные цветы», — говорит собеседник агентства.

«Так или иначе, в целом интерес к воздушным судам отечественного производства сейчас очень высок, — констатирует эксперт. — Все прекрасно понимают, что в условиях санкций с обеспечением технического обслуживания и ремонтом самолетов отечественного производства должно быть несколько меньше проблем, чем с воздушными судами иностранного происхождения». Что же касается конкретно этого предложения, по словам Пантелеева, все зависит от того, в каком состоянии находится воздушное судно. Насколько оно укомплектовано, какой у него есть остаток ресурса и так далее.

По словам исполнительного директора «АвиаПорта», «в тот период, когда создавались эти самолеты, порой было невозможно найти двух одинаковых бортов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он уточнил, что когда речь идет о ранее построенных самолетах, принципиальные вопросы — это конкретное состояние собственно планера, двигателей, агрегатов и тому подобное. «Если у самолета остаток межремонтного ресурса исчерпан и ему предстоит дорогостоящий ремонт, ценность его, мягко говоря, несколько снижается», — сказал Пантелеев. — Плюс, как уже говорилось выше, вопрос в том, какова комплектация».

И здесь есть свои нюансы. Так, по словам исполнительного директора «АвиаПорта», «в тот период, когда создавались эти самолеты, порой было невозможно найти двух одинаковых бортов». «Часть из них совершенствовалась, часть создавалась по конкретному заказу и пожеланиям тех или иных компаний. Так что нет ничего удивительного в том, что у каждого воздушного судна могли быть какие-то уникальные запчасти, которых нет на других лайнерах», – замечает эксперт.

— Если говорить навскидку, 15 лет назад за такие деньги можно было купить у завода новый самолет. Сейчас по понятным причинам инфляция изменила масштаб цен. Но факт остается фактом: это штучный экземпляр, поэтому такого понятия как рыночная цена для него не существует. Нет других рыночных ориентиров, — подытожил Пантелеев.

«Причины продажи? Гадать не хочу: я мало интересуюсь этим видом авиации», —заметил «Татар-информу» председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким. Вместе с тем он полагает, что «это дорого», поэтому «вряд ли кто-то купит». «Сейчас затраты на продаваемый Ту-214, наверное, будут соизмеримы с половиной стоимости нового борта. Поэтому я не вижу особого смысла покупать такой самолет», — пояснил он.

Самое основное, подчеркивает Магомед Закаржаев, сколько денег нужно вложить для того, чтобы он вновь смог подняться в возду Фото: из отчета, входящего в аукционную документацию

«Новая конъюнктура: поднять в воздух старые самолеты, которые простаивали без дела»

Гендиректор «Казанского авиапредприятия» Магомед Закаржаев не видит ничего предосудительного в том, что объявление о продаже Ту-214 размещено также и на Avito. «Катера, яхты и вертолеты там продают», — привел он аргумент «за». Собеседник агентства также говорит, что большое значение имеет техническая сторона: «Нужно знать, что это за самолет и в каком состоянии он находится. Может быть, он разукомплектован и сто лет не летал и не обслуживался».

Но самое основное, подчеркивает Закаржаев, сколько денег нужно вложить для того, чтобы он вновь смог подняться в воздух. Какова рыночная цена нового Ту-214 он не знает, но предполагает, что самолет может стоить в районе 30-35 млн долларов. Получается, что борт на Avito предлагается примерно за 10 млн долларов, то есть за треть от стоимости нового судна.

«Если продавцы Ту-214 готовы уронить его цену до 375 миллионов рублей или до 5 миллионов долларов, скорее всего, он точно не укомплектованный. То есть у него, вероятно, нет двигателей. А это очень важная составляющая цены», — рассуждает гендиректор Казанского авиапредприятия. Справедливости ради отметим, что двигатели, судя по аукционной документации, все же в наличии. Однако в той же технической документации указано, что воздушное судно не исправно, а стоимость капитального ремонта оценивается в 1,3 млрд рублей.

Закаржаев не исключил, что, учитывая год выпуска, возможно, это один из бортов, который в свое время передавался «Хабаровским авиалиниям». Первые Ту-214 КАПО им. Горбунова предназначались для авиакомпании «Татарстан», гендиректором которой собеседник агентства тогда был. «Это неоднократно подчеркивалось. Я больше полугода ездил на еженедельные планерки на завод. Потом они перестали меня приглашать. А через полгода первые два самолета отдали «Хабаровским авиалиниям». Сказали, что это было сделано для раскрутки на тот момент новой компании», — вспомнил он события тех дней.

Потом самолеты долго простаивали, были разукомплектованы. После банкротства авиакомпании, а у «Хабаровских авиалиний» осталось больше пяти бортов, они, предполагает спикер, наверняка были обращены в пользу государства, а сейчас, может быть, «используя конъюнктуру, хозяева хотят продать их инвесторам, которые могут взяться за восстановление этих самолетов. Наверное, это из этой серии».

Впрочем, как выяснилось, согласно серийному номеру, этот борт был «прикомандирован» к СЛО «Россия». Отметим, что этот специальный летный отряд базируется в московском аэропорту «Внуково» и обслуживает первых лиц государства. Он находится в непосредственном подчинении Управления делами Президента РФ. К слову, сегодня, как сообщали СМИ, на церемонию прощания с экс-Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым Президент РФ Владимир Путин прибыл именно на Ту-214 , некогда произведенном в Казани.

«Скорее всего, это новая конъюнктура: поднять в воздух старые самолеты, которые простаивали без дела», — заключил Закаржаев. И, судя по всему, в этом он оказался недалек от истины.

На церемонию прощания с экс-Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым Президент РФ Владимир Путин прибыл именно на Ту-214 , некогда произведенном в Казани Фото: стоп-кадр видео телеканала «Звезда»

Принято решение передать авиакомпаниям те борта, которые еще можно восстановить

«Есть несколько самолетов Ту-214, которые находятся у разных собственников. Как сейчас обстоит дело по каждому из них, в каком состоянии они находятся, я просто не знаю, — сказал «Татар-информу» советник Премьер-министра РТ по авиастроительному комплексу Назир Киреев. — Знаю только о принципиальном решении: те отечественные борта, которые можно восстановить, продать или каким-либо иным образом передать авиакомпаниям».

По словам собеседника агентства, это решение связано со сложившимся положением с обеспечением российских авиакомпаний самолетами, на которых можно летать за рубеж. Он напомнил, что на иностранных воздушных судах такие перелеты совершать нельзя: самолеты сразу арестуют. Поэтому и было принято решение ввести в строй те борта, которые еще можно эксплуатировать.

«Дело в том, что среди них есть самолеты, у которых еще очень и очень много ресурса, — поясняет он. — И дело в этом случае не в годе выпуска самолета. Есть ресурс временной, а есть ресурс, связанный с полетами. Многие агрегаты, которые используются в таких судах, имеет ресурс только по наработке. То есть по количеству часов, которые они находились в воздухе. Иногда даже в самых старых самолетах находятся агрегаты, которые еще далеко не выработали свой ресурс. Их восстанавливают и запускают. Это обычная хозяйственная практика».

Вот и в этом случае после того, как все будет сделано, говорит Киреев, самолеты «вновь будут сертифицированы и авиакомпании получат право сажать в них пассажиров». Он отмечает, что борта, о которых идет речь, находятся у разных владельцев. В том числе и у государственных: «Если они их не используют, тогда почему не передать их авиакомпаниям? Для последних сегодня самое нужное — это иметь воздушные суда, на которых можно летать далеко».

Исходя из этого, советник Премьер-министра РТ считает, что это «разумное решение»: «Выпуск новых самолетов все-таки требует времени. А эти уже готовы: доработал их и передавай авиакомпаниям. Тем более они в курсе, за какую цену их предлагают. И те из них, кто имеет хорошие рейсы, быстро окупят затраты на пополнение парка». Он думает, что в этом случае так и будет: покупателем Ту-214 станет какая-то авиакомпания, потому что, повторил он, «им сегодня очень нужны самолеты».

Массовым производство Ту-214 так и не стало, хотя машина нашла свое место в секторе спецназначения: самолеты используются в правительственном авиаотряде СЛО «Россия», авиации ФСБ, Минобороны РФ Фото: © «Татар-информ»

Антироссийские санкции как шанс для возрождения Ту-214

Ту-214 – среднемагистральный самолет вместимостью до 210 пассажиров. По факту это модификация Ту-204, разработанного, в свою очередь, на стыке 1980-х и 1990-х годов на замену устаревшему к тому времени Ту-154. Практическая дальность полета такой машины составляет 6,5 тыс. километров. Конкретно эту модель производили на Казанском авиационном заводе с 1996 года, несколько самолетов эксплуатировались отечественными авиакомпаниями (в частности, «Трансаэро», затем какое-то время – Red Wings), которые отмечали, что по основным экономическим и летно-техническим характеристикам самолет соответствовал Boeing 757 и Airbus А-321, из которых фактически и состоит авиапарк гражданской авиации России.

Массовым производство Ту-214 так и не стало, хотя машина нашла свое место в секторе спецназначения: самолеты используются в правительственном авиаотряде СЛО «Россия», авиации ФСБ, Минобороны РФ. Но теперь на фоне антироссийских санкций, которые больно ударили по гражданской авиации, все может измениться. Как сообщал ранее «Татар-информ», Казанский авиационный завод планирует уже в 2027 году выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год. Об этом, в частности, заявлял министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ.

В материалах к его выступлению говорилось, что в 2023-2030 годах авиазавод должен изготовить 115 самолетов Ту-214: в 2023 году – три, в 2024 году – семь, в 2025 году – 10, в 2026 году – 15, в 2027-2030 годах – по 20. Перед «Туполевым» стоит задача получения гарантированного заказа на производство 75 самолетов дополнительно, также говорил министр. По словам советника Премьер-министра Республики Татарстан Назира Киреева, при необходимости республика сможет производить и больше 20 самолетов Ту-214 в год, но для этого нужно будет сначала сделать большие вложения в реорганизацию производства (перевести его на крупносерийный выпуск, что само себе дело не простое), а также, что немаловажно, в кадры. Ту-214 давно импортонезависим, так как оснащен отечественными системами, соответствующими высоким стандартам безопасности и качества.

Напомним, на полях Восточного экономического форума, который прошел в сентябре 2022 года во Владивостоке, ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании 339 самолетов российского производства, в том числе 40 Ту-214. Твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планировалось подписать до конца 2022 года. О том, что «уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским татарстанским заказчиком», Президент РТ Рустам Минниханов заявил в ежегодном послании Госсовету РТ в конце прошлого года. Первым после многолетнего перерыва заказчиком гражданских самолетов Ту-214 стала авиакомпания «ЮВТ Аэро», подтвердили позже гендиректор завода Николай Савицких и гендиректор перевозчика Петр Трубаев.

Сообщалось, что Ту-214 позволят татарстанской авиакомпании расширить собственную сетку маршрутов и вводить новые линии. По мнению Олега Пантелеева, наиболее рационально использовать такие машины на популярных для туристов маршрутах в зависимости от сезона в Турцию, Египет, ОАЭ и в Юго-Восточную Азию: «Ту-214, обладая большой дальностью полета, вполне сможет без промежуточных посадок достать до указанных регионов и пунктов назначения». Самолеты для авиакомпании должны быть произведены в 2024-2025 годах. Для этого сейчас предприятие модернизируется, сообщил Минниханов.

Власти республики предложили Правительству РФ рассмотреть возможность субсидирования закупки Ту-214, серийный выпуск которых организуется на Казанском авиационном заводе, так как самолеты Ту-214 сами по себе стоят очень дорого.

Фото на анонсе: пресс-служба ПАО «Туполев»