Казанский авиазавод с 2027 года планирует ежегодно выпускать 20 лайнеров Ту-214

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал «Туполева») планирует в 2027 году выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год, цитирует «Интерфакс» министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, выступившего на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник.

«Перед нами поставлена задача произвести 20 самолетов в год. Планируем на этот показатель выйти где-то к 2027 году», – отметил Коробченко.

В материалах к его выступлению говорится, что с учетом поручения Президента Татарстана Рустама Минниханова (с сентября 2021 года возглавляет совет директоров «Туполева») авиазавод должен изготовить в 2023-2030 годах 115 самолетов Ту-214: в 2023 году – 3, в 2024 году – 7, в 2025 году – 10, в 2026 году – 15, в 2027-2030 годах – по 20.

Перед «Туполевым» стоит задача получения гарантированного заказа на производство 75 самолетов дополнительно, сообщил министр.

Ранее сообщалось, что на полях Восточного экономического форума ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании 339 самолетов российского производства, в том числе 40 Ту-214. Твердые контакты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется подписать до конца текущего года.

Советник премьер-министра Татарстана по авиастроительному комплексу Назир Киреев сообщал «Татар-информу», что при необходимости республика может производить свыше 20 самолетов Ту-214.

«Для того чтобы нарастить Ту-214, необходимо сделать дополнительные мероприятия по переводу на крупносерийный выпуск. Сегодня производства настроены на единичный выпуск, но уже начаты работы по наращиванию выпуска до 10. Однако дело в том, что вся экономика, а самое главное, потребности авиакомпаний требуют выхода на 20 единиц в год. Для этого нужно будет выполнить ряд мероприятий технологического характера», – отмечал он.