Татарстан предложил Правительству РФ субсидировать покупку Ту-214 авиакомпаниями

Власти республики предложили Правительству РФ рассмотреть возможность субсидирования закупки Ту-214, серийный выпуск которых организуется на Казанском авиационном заводе, сообщил «Татар-информу» советник премьер-министра республики Назир Киреев.

О том, что «уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским татарстанским заказчиком», вчера заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ. По его словам, перед авиазаводом стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 в количестве до 20 самолетов в год.

Контракт заключен с «ЮВТ Аэро», это подтвердили и гендиректор завода Николай Савицких и гендиректор перевозчика Петр Трубаев.

По словам Назира Киреева, контракт на четыре судна — «это для „ЮВТ-Аэро“ только начало». Самолеты Ту-214 позволят татарстанской авиакомпании расширить собственную сетку маршрутов и вводить новые линии. В том числе, и те, что будут нужны самому Татарстану для укрепления связей с другими регионами России. Подробнее о том, как в Казани возрождают выпуск Ту-214, читайте в материале «Татар-информа».