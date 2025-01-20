Трамп сегодня вступит в должность президента США

Сегодня одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп вступит в должность главы государства. Согласно опубликованным в СМИ данным, сперва политик принесет присягу, а после обратиться к гражданам Соединенных Штатов.

В 11:00 по местному президенту (19:00 мск) Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс вместе войдут в Капитолий. В 11:30 (19:30 мск) они обратятся к американцам со вступительной речью. В 12:00 (20:00 мск) принесут присягу, после чего официально начнется президентский срок Трампа.

Отмечается, что на церемонии выступит музыкальная группа The Village People и рэпер Kid Rock. Потом Трамп должен возглавить шествие-парад в Белый дом.

Среди приглашенных на инаугурацию Трампа – премьер-министр Италии Джордж Мелони, бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, лидер правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том ван Грикен, экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур, а также президент Аргентины Хавьер Милей. Из американских политиков на церемонию приглашали экс-президентов США Барака Обаму, Билла Клинтона и его жену Хиллари, а также Джорджа Буша-младшего и его супругу Лору.

Также на мероприятие приглашены бизнесмены Илон Маск (Tesla Motors), Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг, Дара Хосровшани (Uber) и Сэм Ольтмен (OpenAI).