Трамп в канун инаугурации дал обещание завершить украинский конфликт

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что закончит украинский конфликт и предотвратит третью мировую войну. Его слова прозвучали во время выступления перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации.

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки» — сказал Трамп (перевод по РИА «Новости»).

Также политик дал обещание усилить защиту американских границ и интересов США. Он отметил, что ранее долгие годы Штаты укрепляли другие государства, защищая чужие границы, но избранный президент намерен строить только Америку и защищать американцев.

До этого Трамп заявлял, что спецоперации России на Украине никогда бы не началась, если бы в 2022-м он был президентом вместо Джо Байдена. Также избранный американский лидер говорил, что сможет урегулировать украинский конфликт, если вновь станет главой государства. Байден, в свою очередь, считает поддержку Украины своим главным достижением за время своего президентства. Об этом он заявил в своей прощальной речи к американцам.