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Медведев допустил глобальную войну в случае поражения России на Украине
Поражение России на Украине и возвращение к границам 1991 года между этими двумя государствами приведет к угрозе гражданской войны внутри РФ и глобальной войне со странами Запада с использованием стратегического ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По словам политика, для Украины и ее союзников победой станет «возврат к границам 1991-го» — «то есть прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории». Подобное развитие, по мнению Медведева, вызовет «яростную гражданскую войну» с «окончательным исчезновением» РФ с карты мира.
В связи с этим бывший российский лидер выразил уверенность, что властям страны придется начать глобальную ядерную войну с государствами Запада, чтобы избежать реализации этого гипотетического сценария.
«<…> попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — написал Медведев.
Экс-президент убежден, что у руководства страны «хватит <…> духу» поступить именно так. «Так что лучше пусть возвращают всё, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины — герои!» — подытожил он.
Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на Украине «судьбой, вопросом жизни и смерти» для России.
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