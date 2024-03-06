Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие только при угрозе ее существованию

Россия применит ядерное оружие только в том случае, если возникнет угроза ее существованию. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства также назвал ядерную войну последним, «прощальным» средством и охарактеризовал рассуждения о ней, ведущиеся в странах Запада, безответственными.

Кроме того, Песков счел крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны, происходящую, по его мнению, на Западе.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил глобальную войну с применением стратегического ядерного оружия в случае поражения России на Украине.

До этого Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: при угрозе существованию страны или удара по ней аналогичным вооружением.