CNN: Семья Байдена убеждает его не покидать президентскую гонку

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Семья действующего американского лидера — демократа Джо Байдена призвала его не покидать президентскую гонку после неудачных для него дебатов с кандидатом от республиканцев — экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Во встрече, которая прошла в резиденции главы государства Кемп-Дэвиде, приняли участие жена нынешнего Президента Соединенных Штатов Джилл Байден, их сын Хантер Байден и их внуки. По информации советников Джо Байдена, члены семьи «умоляли» политика продолжить борьбу за переизбрание, выразив ему «недвусмысленную поддержку».

Кроме того, семья Байдена, разочарованная командой, которая готовила его к дебатам с Трампом, обсудила, не стоит ли уволить кого-либо из главных советников лидера демократов. Однако нынешний Президент США известен преданностью своим ближайшим советникам и не любит увольнять помощников, так что пока никаких серьезных кадровых изменений не предвидится, констатирует в связи с этим канал.

«Мнение семьи Байдена будет иметь решающее значение в определении его политического будущего — даже большее, чем знаменитый замкнутый внутренний круг главных советников президента», — подчеркивает CNN.

Семейный совет состоялся на фоне «лавины» адресованных Байдену призывов отказаться от участия в выборах. Мнение родственников политика может измениться, «если нисходящая спираль продолжится» или если он сам убедится, что его выход из гонки позволит «избежать падения демократов осенью».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Байден покинет президентскую гонку, если так решат его близкие. При этом некоторые доноры Демократической партии хотят против воли исключить его из президентской гонки.