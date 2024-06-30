NYT: Байдена хотят против воли исключить из президентской гонки

Действующего американского лидера Джо Байдена планируют против воли исключить из списка кандидатов на пост Президента Соединенных Штатов. Такие планы обсуждают доноры Демократической партии, сообщает, ссылаясь на источники, The New York Times.

Часть спонсоров полагает, что благодаря «запутанным правилам» им может удастся заменить кандидата. Привести план в действие они могут до либо во время национального съезда демократов. Другие верят, что Байден без вмешательства «прозреет и добровольно откажется» от дальнейшего продвижения.

Выборы Президента США запланированы на 5 ноября текущего года.