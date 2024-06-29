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Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его близкие
Действующий Президент Соединенных Штатов и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства Джо Байден может отказаться от участия в них, если такое решение примут близкие к нему люди. Об этом сообщает портал Axios.
«Единственный сценарий, при котором Президент Байден отойдет в сторону после провала в дебатах, — это если небольшая группа его пожизненных сторонников, которые способствовали его выдвижению, внезапно <…> решит, что пришло время ему объявить о своем уходе», — замечает издание.
На решения нынешнего лидера демократов в первую очередь влияют его жена Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, а также старый друг и постоянный советник — 85-летний Тед Кауфман (он возглавлял аппарат политика с 1973 по 1994 год и короткое время был сенатором от штата Делавэр после его избрания вице-президентом — прим. Т-и).
Круг ближайших соратников Президента США формировался на протяжении десятилетий. «Только эти союзники имеют влияние на решения, большие и малые, в жизни и президентстве Байдена», — подчеркивает портал.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что после дебатов Джо Байдена с кандидатом от республиканцев — экс-президентом Дональдом Трампом 67% зрителей сочли победителем последнего. По информации СМИ, это вызвало паническую реакцию в рядах демократов, которые увидели в случившемся предвестие поражения их кандидата на выборах.
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