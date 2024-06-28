CNN: Две трети зрителей назвали Трампа победителем в дебатах с Байденом

По итогам дебатов основных кандидатов в Президенты Соединенных Штатов, республиканца Дональда Трампа и действующего главы государства — демократа Джо Байдена, 67% зрителей сочли победителем представителя Республиканской партии. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает организовавший дебаты телеканал CNN.

Соответственно, нынешнего Президента США поддержали 33% принявших участие в опросе. Впрочем, 55% зрителей ожидали успеха Трампа еще до начала мероприятия.

В способности Байдена руководить страной не уверены 57% опрошенных, аналогичного мнения о Трампе придерживаются 44%. Способным возглавить Штаты республиканца считают 36% респондентов, а демократа — только 14%.

При этом перед дебатами 55% зрителей признались в недоверии Байдену, а 45% — Трампу. Этот показатель практически не изменился, констатирует телеканал.

Участниками опроса стали 565 зарегистрированных избирателей, отобранных для участия до дебатов. Погрешность выборки составляет 5,5 процентных пункта.

Кроме того, CNN обращает внимание на то, что результаты опроса не отражают взгляды общества в целом. Среди респондентов было больше республиканцев, чем демократов, из-за чего «аудитория была немного более склонна к Республиканской партии, чем зарегистрированные избиратели в целом на национальном уровне».

Вместе с тем результаты нынешних дебатов отличаются от дебатов 2020 года, когда зрители сочли, что Джо Байден взял верх над Дональдом Трампом.