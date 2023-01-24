CNN опубликовал отчет украинской разведки об уникальной тактике ЧВК «Вагнер»

Формирования частной военной компании «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» при непосредственном соприкосновении. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет украинской разведки о боях в районе Артемовска (украинское название этого города в Донбассе — Бахмут), датированный декабрем 2022 года.

В украинском документе отмечается, что раненые бойцы группы «Вагнер» «часто остаются на поле боя на несколько часов». «Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, так как их основная задача — продолжать штурм до достижения цели», — утверждают авторы отчета. Если атака не удалась, отступить российские контракторы могут только после наступления ночи.

В отличие от стандартных батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ «вагнеровцы» используют мобильные группы, включающие дюжину или даже меньше бойцов. Массово применяются реактивные гранатометы и беспилотники, которые ведут разведку в режиме реального времени, что является «ключевым элементом».

Для связи используются рации производства компании Motorola. Впрочем, в самой компании заверили CNN, что приостановили все продажи в России и закрыли там свои операции.

Из доклада также следует, что первую волну атакующих часто составляют завербованные ЧВК бывшие заключенные. За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения. Если «вагнеровцам» удастся занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы, хотя последние и оказываются достаточно уязвимыми.

В целом, по мнению составителей отчета, тактика ЧВК «Вагнер» является «единственной эффективной для <…> мобилизованных войск, составляющих большинство сухопутной армии России», так как их подготовка оценивается украинскими аналитиками как недостаточная.