Минобороны: Наступление на Соледар вела разнородная группировка российских войск

В освобождении Соледара от ВСУ участвовала разнородная группировка российских сил. Штурм городских кварталов на себя взяли добровольцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В связи с обращениями СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск (сил) в освобождении от подразделений ВСУ города Соледар Донецкой Народной Республики, полагаем необходимым разъяснить следующее», — сказано в публикации.

В оборонном ведомстве пояснили, что наступательные действия на данном тактическом направлении «осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач».

К боевым задачам относились блокирование города с северной и южной части, изоляция боевых действий, недопущение переброски противником в город резервов из соседних районов, пресечение выхода украинских подразделений из Соледара и огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК „Вагнер“», — сказали в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве доложили, что освобождение города было завершено вечером 12 января.