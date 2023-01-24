Пригожин призвал внести в УК статью за критику бывших заключенных, ставших военными

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем он призвал депутатов проработать внесение в Уголовный кодекс РФ новой статьи «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», которая позволит запретить любую критику об участниках военной спецоперации. В качестве наказания он предложил ввести пятилетнее лишение свободы.

Письмо Пригожина опубликовала его пресс-служба, в нем он напомнил, что среди участников спецоперации довольно много добровольцев, в том числе – бывших заключенных. При этом СМИ и телеграм-каналы «выискивают негативную информацию» и целенаправленно публикуют. По словам основателя «Вагнера», они выставляют защитников страны в «неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками».

«Их целью является создание в обществе негативного отношения к наиболее эффективным подразделениям <…>», – написал Пригожин.

Новой статьей УК он призвал запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, примерно полторы недели назад СМИ сообщили, что более сотни помилованных бывших заключенных вернулись из зоны спецоперации после службы в ЧВК «Вагнер». Они одними из первых приняли участие в спецоперации, которая проходит по поручению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.