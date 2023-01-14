Пригожин раскрыл секрет эффективности ЧВК «Вагнер»

Успехи служащих ЧВК «Вагнер» объясняются их большим опытом, хорошей оснащенностью и эффективностью системы управления, заявил основатель компании Евгений Пригожин. Он назвал «Вагнер» «самой опытной армией в мире» с жесткой дисциплиной.

«Что касается многочисленных вопросов журналистов о ЧВК «Вагнер», почему и откуда эффективность. <…> Наверно, это самая опытная армия, которая сегодня есть в мире. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть. Есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которая сбила уже огромное количество вражеских летательных аппаратов. Есть артиллерия всех калибров, танки, БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нет равных», – сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале его пресс-службы.

Пригожин также указал на жесточайшую дисциплину, дающую бойцам эти возможности, и заявил, что ЧВК «Вагнер» «шла вперед и будет идти вперед».

Напомним, ранее он показал военнослужащего, который командовал штурмом Соледара, об успешном освобождении которого стало известно на этой неделе. Сообщалось, что штурм городских кварталов города на себя взяли добровольцы «Вагнера».

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.