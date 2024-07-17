«Читаешь, и слезы наворачиваются»: боец встретился с написавшим ему мальчиком

У ученика 4-й Высокогорской школы Арсения Тимошенко этим летом произошло настоящее событие. К нему приехал его друг по переписке — участник специальной военной операции с позывным Капрал. Знакомство их произошло случайно, а встреча была долгожданной.

«Мой позывной Капрал. Хочу твоей маме от души подарить цветы за твое воспитание, спасибо вам большое за то, что у вас растет сын такой. А тебе, Арсений, как я и обещал, подарочек. От наших ребят, от нас всех за то, что ты нам подарил. Это тебе, будешь готовиться к школе», — обратился Капрал к маме и сыну.

В рюкзаке — школьные принадлежности, ведь совсем скоро начнется новый учебный год. Знакомство произошло благодаря письму. В школе проходила акция «Письмо солдату», и Арсений, как и многие его одноклассники, написал письмо. По его собственным словам, всего написанного уже не помнит, но это было искреннее послание. Кому именно оно попадет, он тоже не знал. В посылку был вложен подарок — блокнот и ручка.

«После получения писем от деток открываешь их вечером или перед сном, когда есть возможность, просто читаешь и понимаешь, что даже в его возрасте Арсений, который перешел только в 4-й класс, понимает, осознает, что это война. Читаешь письмо, и у тебя порой слезы наворачиваются», — рассказал боец.

Мужчина рассказал, как искал Арсения, «перебирая» школы, и, наконец, нашел. Это была школа №4, мальчик переходит в 4-й класс.

Боец и школьник пообщались, Арсений рассказал, как проводит лето, и задавал вопросы о передовой. Его новый знакомый всё рассказывал и объяснял.

«Приятное ощущение, что меня нашли, что просто не забыли, очень приятно. Непередаваемые эмоции. Спасибо большое, что они защищают, не дают пройти к нам», — поделился своим пониманием ситуации мальчик.

Арсений протянул Капралу еще один подарок — брелоки в виде двух половинок сердца. Мужчина поблагодарил и сказал, что одну часть оставит дома, своей жене, а вторую заберет с собой. Она будет его талисманом. Он заметил, что подарки и письма они на передовой бережно хранят.

«Нам приходили письма из детских садиков, и там маленькая какая-нибудь конфеточка лежит, это уже приятно на душе. Это независимо от того, что там положили туда. Даже, говорю же, маленькая конфетка и письмо — это уже радость. Ты знаешь, понимаешь, что про тебя не забыли, про тебя помнят», — поделился военный.

У Капрала уже завершился отпуск, и он вновь отправился на передовую. Они с Арсением хотят продолжить общение, и мальчик будет ждать его снова.

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Материал подготовлен при участии Галии Ильдаровой.