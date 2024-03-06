Чистая прибыль «РусГидро» выросла на 66%, превысив 30 млрд рублей

Группа «РусГидро» опубликовала отчет по МСФО об итогах работы в 2023 году. Согласно документу, общая выручка компании выросла до 569,3 млрд рублей (+21,5%). Чистая прибыль группы тоже увеличилась на 66,1% или до 32,1 млрд рублей.

Стал больше и показатель EBITDA в прошлом году - 131,5 млрд рублей (+43,5%).

«Рост финансовых показателей по Группе обусловлен увеличением выручки в связи с восстановлением уровня водности и выработки ГЭС в Сибири по сравнению с рекордно низкими показателями 2022 года, а также в связи с получением компенсации выпадающих доходов за прошлые периоды в тарифах на электрическую и тепловую энергию в ДФО», - говорится в сообщении.

Долговая нагрузка РусГидро сохраняется на сбалансированном уровне – соотношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 2,6х. Балансовая стоимость активов на конец 2023-го выросла, составив по итогу 1 164,4 млрд рублей (+17,2%).

Ранее отчеты по МСФО за 2023 год публиковали банк «Санкт-Петербург» и Positive Technologies. Также директора Московской биржи огласили рекомендацию по дивидендам.