Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год превысила 47 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год составила 47,3 млрд рублей, согласно опубликованному отчету по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности). Отмечается, что данная сумма «соответствует рентабельности капитала в 29,7%».

В отчете также уточняется и чистый процентный доход – 50,8 млрд рублей, а чистый комиссионный доход составил 12,5 млрд рублей.

Общая выручка банка достигла 74,6 млрд рублей, из которых 20,6 млрд – за 4 квартал ушедшего года.

Собственный капитал банка также вырос на 20% или до 171,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что директора «Мосбиржи» рекомендовали дивиденты – доходность выше 8%.