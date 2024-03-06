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Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год превысила 47 млрд рублей
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год составила 47,3 млрд рублей, согласно опубликованному отчету по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности). Отмечается, что данная сумма «соответствует рентабельности капитала в 29,7%».
В отчете также уточняется и чистый процентный доход – 50,8 млрд рублей, а чистый комиссионный доход составил 12,5 млрд рублей.
Общая выручка банка достигла 74,6 млрд рублей, из которых 20,6 млрд – за 4 квартал ушедшего года.
Собственный капитал банка также вырос на 20% или до 171,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что директора «Мосбиржи» рекомендовали дивиденты – доходность выше 8%.
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