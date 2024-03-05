Совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды - доходность свыше 8%

Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды своим акционерам в размере 17,35 рубля на одну акцию. Размер дивидендов определили по итогам работы 2023 году, говорится в сообщении площадки. Добавим, что при текущей стоимости ценных бумаг (204 рубля) дивидендная доходность составит около 8,5%.

На выплату дивидендов советовали направить 39,5 млрд рублей – это 65% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2023 год. Отметим, что дивидендная политика компании предусматривает не 50% от чистой прибыли Группы по финансовой отчетности отправлять на выплаты акционерам.

При этом рекомендацию директоров еще предстоит рассмотреть акционерам. Годовое собрание состоится 25 апреля 2024 года в форме заочного голосования.

Отметим, что акционерами Московской биржи являются порядка 500 тысяч физических и около двух тысяч юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 64%.