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Совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды - доходность свыше 8%
Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды своим акционерам в размере 17,35 рубля на одну акцию. Размер дивидендов определили по итогам работы 2023 году, говорится в сообщении площадки. Добавим, что при текущей стоимости ценных бумаг (204 рубля) дивидендная доходность составит около 8,5%.
На выплату дивидендов советовали направить 39,5 млрд рублей – это 65% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2023 год. Отметим, что дивидендная политика компании предусматривает не 50% от чистой прибыли Группы по финансовой отчетности отправлять на выплаты акционерам.
При этом рекомендацию директоров еще предстоит рассмотреть акционерам. Годовое собрание состоится 25 апреля 2024 года в форме заочного голосования.
Отметим, что акционерами Московской биржи являются порядка 500 тысяч физических и около двух тысяч юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 64%.
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