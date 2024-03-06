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Выручка Positive Technologies выросла на 61% в 2023 году
Выручка Positive Technologies в 2023 году составила 22,2 млрд рублей. Это на 61% больше, чем в 2022-м (13,8 млрд). Такие данные следуют из презентации компании, в которой также озвучены отчеты по МСФО.
EBITDA (2) у компании также выросла на 59% в 2023 году, составив 10,8 млрд (было 6,8 млрд). Рентабельность по EBITDA снизилась на 1 п.п. (с 50% до 49%).
Чистая прибыль компании выросла, в свою очередь, на 59% или до 9,7 млрд рублей (было 6,1 млрд).
«Рост управленческой прибыли позволяет компании наращивать дивидендный потенциал и продолжить увеличение дивидендных выплат в результате расширения бизнеса компании и сохранения высокой финансовой эффективности. Дивидендная политика Positive Technologies предполагает выплаты акционерам в размере от 50% до 100% от NIC. 4 марта 2024 года Совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое рассмотрит вопрос о выплате первой части дивидендов акционерам компании по итогам 2023 года. Рекомендации Совета директоров по объему дивидендных выплат в рамках первого транша будут представлены в середине марта», - говорится в одном из сообщений компании.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год превысила 47 млрд рублей.
Также «Татар-Информ» писал, что совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды - доходность свыше 8%.
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